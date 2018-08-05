Новая постановка оперы «Царская невеста» появится на Приморской сцене Мариинки

ВЛАДИВОСТОК, 5 августа. / ТАСС /. Новую постановку оперы Николая Римского-Корсакова «Царская невеста» будет создадут для Приморской сцены Мариинского театра. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

"У нас скоро появится «Царская невеста». Это будет не перенос из Мариинского театра, а [постановка] будет сделана здесь, свой спектакль Приморской сцены", — сообщил он.

Большая часть спектаклей, идущих сейчас на Приморской сцене — это переносы спектаклей с других сцен Мариинского театра. Однако, отметил Гергиев, технические возможности Приморской сцены сегодня не позволяют включать в репертуар несколько современных постановок.

С 1 января 2016 года бывший Приморский театр оперы и балета во Владивостоке приобрел статус Приморской сцены Мариинского театра. Это позволило перенести во Владивосток из Санкт-Петербурга такие спектакли, как «Пиковая дама» Чайковского и «Травиата» Верди.