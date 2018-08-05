Ансамбль песни и пляски Северного флота выступил с новой концертной программой

Новая концертная программа включает в себя произведения военно-патриотической направленности, отечественной и мировой классики.

Сегодня ансамбль песни и пляски Северного флота выступил с новой концертной программой перед военнослужащими и жителями Печенгского района Мурманской область.

В отдаленный гарнизон коллектив ансамбля прибыл авиатранспортом.

На сцене местного клуба воинской части состоялся концерт. Ансамбль песни и пляски Северного флота собрал полный зал зрителей — посмотреть выступление прославленного творческого коллектива пришли не только военнослужащие, но и члены их семей и жители гарнизона.

Новая концертная программа включает в себя произведения военно-патриотической направленности, отечественной и мировой классики, аранжировки русских народных песен, костюмированные хореографические постановки на темы военной службы, а также танцы и пляски коренных народов Крайнего севера.

Творчество ансамбля ценят не только в России, но и далеко за её пределами. С огромным успехом коллектив выступал в Москве и Санкт-Петербурге, на Урале и в Карелии, в Сибири и Приморье, а также в Бельгии и Швеции, Норвегии и Франции, Испании и Голландии, Канаде и США.

Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Северного флота является победителем Гран-при в номинации «Ансамбль песни и пляски» — главная награда IV Всеармейского смотра-конкурса ансамблей песни и пляски и концертных ансамблей Вооружённых Сил Российской Федерации «Музыкальный парад-2017».