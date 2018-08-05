Концерты в августе, на которые стоит сходить

Август — последний месяц лета! Для того чтобы провести его с пользой, советуем вам погрузиться в музыкальную составляющую и ночь на пролет танцевать под любимые треки. Рассказываем, про самые классные концерты в этом месяце.

Фестиваль Уже в эти выходные в Нижнем Новгороде пройдет музыкальный фестиваль электронной музыки и технологий Alfa Future People. Вот уже год подряд гостей ждет более музыкантов, таких как Aly&Fila, и т.д. В общем, тот кто разбирается в хорошей музыке просто обязаны не пропустить шоу.

Концерт Елены Темниковой «Live над облаками» Если вы находитесь в Сочи, то уже августа вы можете насладиться красотой гор и музыкальными треками Лены Темниковой . Певица дает живой концерт над облаками. В этот день обладатели билетов смогут бесплатно воспользоваться канатной дорогой, а также пройти интересный квест и сделать дерзкий образ от стилистов салона Егора Рябчика.

Концерт ImagineDragons в Лужниках августа в Лужниках концерт дадут Imagine. Их хиты уже давно стали гимнами к различным фильмам. Поклонников ждет не только хорошая музыка, но и невероятное шоу. Специальным гостем московского концерта станет британская группа The.