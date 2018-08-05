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Концерты в августе, на которые стоит сходить
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Концерты в августе, на которые стоит сходить 

Popcake.tv 4 часа назад
Фото: Popcake.tv
Август — последний месяц лета! Для того чтобы провести его с пользой, советуем вам погрузиться в музыкальную составляющую и ночь на пролет танцевать под любимые треки. Рассказываем, про самые классные концерты в этом месяце.
Фестиваль Уже в эти выходные в Нижнем Новгороде пройдет музыкальный фестиваль электронной музыки и технологий Alfa Future People. Вот уже год подряд гостей ждет более музыкантов, таких как Aly&Fila, и т.д. В общем, тот кто разбирается в хорошей музыке просто обязаны не пропустить шоу.
Концерт Елены Темниковой «Live над облаками» Если вы находитесь в Сочи, то уже августа вы можете насладиться красотой гор и музыкальными треками Лены Темниковой. Певица дает живой концерт над облаками. В этот день обладатели билетов смогут бесплатно воспользоваться канатной дорогой, а также пройти интересный квест и сделать дерзкий образ от стилистов салона Егора Рябчика.
Концерт ImagineDragons в Лужниках августа в Лужниках концерт дадут Imagine. Их хиты уже давно стали гимнами к различным фильмам. Поклонников ждет не только хорошая музыка, но и невероятное шоу. Специальным гостем московского концерта станет британская группа The.
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