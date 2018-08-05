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Покровский: После концертов «Ногу свело!» я кусаю домашних
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Покровский: После концертов «Ногу свело!» я кусаю домашних 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ-2018» выступили музыканты группы «Ногу свело!».
На Главную сцену «НАШЕСТВИЯ-2018» в заключительный день фестиваля вышла группа «Ногу свело!». После выступления лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский ответил на вопросы журналистов и поделился впечатлениями от выступлениями.
«На песне «Наши юные смешные голоса» я отдал себе отчет, что синхронное движение рук вправо и влево было реально до горизонта. Я не преувеличиваю! Мне не хватает в нашей карьере выступлений для такой большой аудитории. В этом году «Ногу свело!» будет праздновать свой юбилей [З0 лет]. Разумеется, для такой большой аудитории мы выступали не один раз и не один десяток раз. Но, я думаю, что сотни, может быть, не набралось», — отметил он.
Музыкант признался, что на сцене и дома с семьей ведет себя по-разному. «Дома я очень занудный. Но все зависит от времени суток. Когда вечер, сумерки, очень тяжело приходится домочадцам. Начинает „размордовывать“ меня и нашу собаку Хьюмана. Мы начинаем искать со всеми тактильного контакта, бегать, щипать всех, кусать», — сказал Покровский.
Ранее вокалист коллектива Zdob Si Zdub Роман Ягупов рассказал как «допрыгался» на сцене.
Напомним, фестиваль «НАШЕСТВИЕ» в этом году проводится в 19-ый раз. На трех сценах на поле Большого Завидова с 3 по 5 августа выступают более 150 музыкантов. Специально для участников музыкального конкурса молодых исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» в этом году открылась сцена «Высоцкий». Выступить на одной площадке с популярными музыкантами смогли участники, которые прошли в полуфинал конкурса. Из 51 коллектива на «НАШЕСТВИИ-2018» жюри «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» выберет 10 финалистов, которые выступят на гала-концерте в Москве.
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