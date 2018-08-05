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Организаторы «Высоцкий.фест» выпустят пластинку с песнями 11 молодых исполнителей
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Организаторы «Высоцкий.фест» выпустят пластинку с песнями 11 молодых исполнителей 

ТАСС 5 часов назад
БОЛЬШОЕ ЗАВИДОВО /Тверская область/, 5 августа. /ТАСС/. Песни 11 молодых исполнителей, в том числе школьницы Татьяны Галкиной, которая получила приз зрительских симпатий, запишут и выпустят на виниле. Об этом на фестивале «Нашествие» в Тверской области сообщил журналистам директор фонда «Высоцкий», председатель жюри конкурса Никита Высоцкий.
"Финал состоится осенью, сейчас будем определяться где и когда, и там уже будет выбран победитель, и две премии будут [присуждены] — второе и третье места. Одиннадцать участников будут готовиться уже несамостоятельно, кого-то больше, кого-то меньше мы будем готовить и к сценическому присутствию, и точно мы будем работать с ними в студии, потому что мы хотим сделать большую виниловую пластинку с большими участниками", — сказал он.
С 25 июня по 20 июля 2018 года исполнители в возрасте от 18 до 35 лет, авторы или группы могли оставить заявку на участие в «Высоцкий.фест». 51 исполнитель — больше 200 человек — получили возможность, пройдя отбор, выступить на специальной сцене в рамках фестиваля «Нашествие». Десять финалистов примут участие в гала-концерте, который пройдет осенью в Москве.
Фестиваль «Нашествие» проводится с 1999 года, в этом году он проходил в Большом Завидово Тверской области с 3 по 5 августа. Мероприятие, на котором выступили 150 музыкальных групп, посетили около 200 тыс. человек.
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