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Правительство выделит средства на проведение фестиваля «Высоцкий. Фест»
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Правительство выделит средства на проведение фестиваля «Высоцкий. Фест» 

РИА Новости 21 минуту назад
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Правительство России выделит средства на проведение фестиваля «Высоцкий. Фест», который в 2018 году приурочен к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, проект соответствующего постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Ежегодный всероссийский фестиваль авторской песни для молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест» проводится в целях поиска талантливых молодых авторов-исполнителей, формирования творческого материала посредством онлайн и офлайн-конкурсов", — говорится в пояснительной записке.
В рамках фестиваля «Высоцкий. Фест» на территории всей России проводятся конкурсы среди молодых авторов-исполнителей, направленные на продвижение творчества талантливых молодых людей в российских масс-медиа.
Как сообщалось ранее, во время фестиваля «Нашествие» на сцене «Высоцкий» прошел этап всероссийского конкурса, в котором приняли участие 50 коллективов. Согласно проекту, из них должны быть выбраны 10 финалистов, которые смогут затем принять участие в гала-концерте «Высоцкий. Фест» в Москве осенью.
Уточняется, что в рамках организации и проведения фестиваля средства федерального бюджета будут направлены на финансирование расходов по организации сценических площадок, обеспечение предоставления звукового, светового, сценического, энерготехнического, видео— и съемочного оборудования, оплату гонораров исполнителям и творческим коллективам, иные расходы, связанные с проведением мероприятий.
"Реализация проекта постановления предполагает выделение дополнительных ассигнований из резервного фонда правительства Российской Федерации", — добавляется в пояснительной записке.
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