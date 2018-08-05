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В Луганске около 10 тысяч человек пришли на концерт российских исполнителей
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В Луганске около 10 тысяч человек пришли на концерт российских исполнителей 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ЛУГАНСК, 5 авг — РИА Новости. Около десяти тысяч человек пришли на концерт ко Дню железнодорожника в Луганске, в котором приняли участие российские исполнители Денис Клявер, Юлия Беретта и Brandon Stone, сообщили журналистам в пресс-службе министерства культуры, спорта и молодежи самопровозглашенной Луганской народной республики.
"Популярные российские исполнители Денис Клявер, Юлия Беретта и Brandon Stone сегодня, 5 августа, выступили на Театральной площади столицы ЛНР с праздничным концертом, посвященным Дню железнодорожника. Мероприятие посетили около десяти тысяч человек, в том числе гости из временно оккупированных киевскими силовиками городов и районов Донбасса", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Первым на сцену вышел участник телепроекта «Голос» Brandon Stone и исполнил известные песни из своего репертуара, а также композиции, которые он исполнял во время участие в «Голосе». Кроме того, в Луганске он представил премьеру песни «Строптивая», во время исполнения которой спустился к зрителям. Российская певица и актриса, экс-солистка группы «Стрелки» Юлия Беретта спела песни из репертуара «Стрелок», а также сольные композиции. Во время исполнения одной из них, «Дочь моего отца», на «подтанцовку» вышли дети, присутствовавшие на концерте.
"Я второй раз приезжаю, и второй раз это такое счастье от ваших замечательных людей, потому что настолько теплый прием, настолько они все с горящими сердцами. Очень мне нравится работать в вашем городе. И тогда было хорошо, и сейчас хорошо", — рассказала она.
Российский певец, музыкант, экс-солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер также исполнил хиты из репертуара дуэта, а также свои сольные песни. Артист попрощался с публикой композицией «Я обязательно вернусь» и со сцены пообещал еще неоднократно приехать в Луганск с концертами.
"Зрители потрясающие! Надеюсь, что у них такие же ощущения, как у меня, потому что атмосфера невероятная. Такие концерты, как правило, очень сильно остаются в душе и в сердце. Когда зрителю нравится твое творчество, он поет твои песни, это самое большое счастье для любого артиста", — рассказал журналистам Клявер после выступления.
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