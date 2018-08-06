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Полина Гагарина во время выступления в Омске забыла слова песни
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Полина Гагарина во время выступления в Омске забыла слова песни 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
На своей странице в Instagram певица призналась, что от жаркой реакции омских зрителей забыла текст песни. Певица Полина Гагарина, выступавшая на праздновании Дня города Омска, в своем аккаунте опубликовала фрагмент выступления, где, исполняя песню «Спектакль окончен», замешкалась и не начала вовремя пение. Но не растерялась, а рассмеялась, при этом зрители слаженно и вовремя начали петь первый куплет и помогли певице вспомнить слова.
В подписи к видео Полина Гагарина пояснила, что забыла текст от волны положительных эмоций, которая захлестнула ее от заполненной зрителями площади и искренне поблагодарила омичей за теплый прием.
Напомним, концерт Полины Гагарины состоялся в Омске 4 августа в День города. Организаторы неудачно выбрали для выступления площадку в Омской крепости, куда не смогли вместиться все желающие послушать популярную певицу. На площади образовалась давка, а на берегу Иртыша собрались толпы недовольных омичей, которые не смогли попасть на концертную площадку.
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