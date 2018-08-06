Solar X: забытый гений русской электроники

Я снова пишу о русских альбомах, вышедших 20 лет назад. На этот раз переслушиваем, возможно, лучший русский электронный релиз 90-х — вышедший в 1994 году «Outre X Mer» Solar X.

Роман Белавкин, который скрывается под псевдонимом Solar X, до сих пор утверждает, что до выхода «Outre X Mer» не был знаком с творчеством Aphex Twin и подопечных лейбла Warp в целом.

Вполне вероятно, Белавкин не врет, хотя в это действительно сложно поверить — настолько его дебютник похож по саунду и атмосфере на «Selected Ambient Works 85−92». На «Outre X Mer» то же мечтательное эмбиент-техно с невероятно теплым звучанием, будто бы записанное в подернутый утренней дымкой солнечный летний день.

На самом деле не так важно, лукавит Белавкин или нет, ибо «Outre X Mer» было бы несправедливо назвать слепым подражательством, и это становится очевидно при внимательном прослушивании.

Ассоциации с «SAW 85−92» возникают из-за непрофессионального звучания, которое лишь добавляет «Outre X Mer» дополнительного очарования (Белавкин делал музыку в одиночку с помощью компьютера и пары советских синтезаторов).

Этим дебютник Solar X выгодно отличается от большинства релизов того же лейбла Warp. В отличие от гениального дилетанта Aphex Twin, большинство его коллег на Западе в начале 90-х, кажется, пытались достичь как можно более четкого и чистого звучания, и, несмотря на всю влиятельность Ричарда Ди Джеймса, лоуфайное техно оформилось как жанр по сути лишь 20 лет спустя.

«Outre X Mer» полностью был выпущен лишь на кассетах, разумеется, исключительно из соображений экономии, но, как поняли многие музыканты 10-х годов, в случае психоделической электронной музыки только так и стоит поступать.

Размытость текстур, нежное эхо и хитроумные ритмы идеально звучали на магнитной пленке. Иногда кажется, будто лучшие треки с «Outre X Mer» («Late Morning», «Solar X», «Dileg») в буквально смысле тебе снятся, что опять же сближает Solar X с Aphex Twin, вдохновлявшимся таким феноменом, как люцидные сны (осознанные сновидения). Ты даже можешь словно почувствовать запах треков. В музыке Solar X нет чрезмерной механистичности и отполированности, что часто ставили в вину многим IDM-музыкантам того времени, подражавшим Autechre.

Символично, что дебютник Белавкина вышел в год запуска в России культового издания о рейв-культуре «Птюч». Вскоре пластинки Solar X начали издаваться на Западе, музыкант переехал в Лондон и стал выпускать на собственном лейбле Art-Tek своих последователей из России. В настоящее время Белавкин благополучно профессорствует в Мидлссекском университете, являясь специалистом в области высшей математики и искусственного интеллекта.

Конечно, не стоит преувеличивать успех Белавкина на Западе, тем не менее, его трек «Shoot my heart» заслуженно занимает 27-е место в списке 100 лучших IDM-треков всех времен по версии специализирующегося на электронной музыке caйта Fact.

По словам Нины Кравиц, второй релиз Solar X «Х-rated» вскоре должен переиздать ее лейбл GALAXIID.

Что касается влияния на современных русских музыкантов — наверняка «Outre X Mer» был одним из источников вдохновения во время записи пластинки «Ариадна» для одной из самых многообещающих молодых певиц Яны Кедриной (AKA Кедр Ливанский), особо и не скрывающей любви к русской электронике начала 90-х.

Альбом можно послушать по ссылке