Тимати принял участие в флешмобе Дрейка. Смотри видео!

Недавно поклонники Дрейка (31) по всему мир запустили так называемый #InMyFeelingsChallenge: под песню любимого исполнителя они на ходу выходят из автомобиля и танцуют, двигаясь параллельно с машиной. А водитель в это время как раз записывает видео.

Первым флешмоб запустил американский комик Shiggy, а потом его подхватим другие знаменитости. Все (от Милли Бобби Браун (14) до Уилла Смита (49)) приняли участие в самом популярном флешмобе Сети.

https://youtu.be/DRS_PpOrUZ4

Тимати (34) решил не оставаться в стороне и тоже выложил видео с челленджем! Правда, рэпер предвидел будущее и записал видео ещё в 2015 году: «Теймураз один из ведущих футурологов и король тайм-менеджмента, поэтому записал этот видос, чтоб поддержать братишку Дрейка с выходом нового альбома ещё в 2015».

Теймураз один из ведущих футурологов и король тайм-менеджмента, поэтому записал этот видос, чтоб поддержать братишку @champagnepapi с выходом альбома, ещё в 2015-м 💂🏼‍♀️☝🏽 #inmyfeelingschallenge

A post shared by BLACK STAR (@blackstarofficial) on Aug 1, 2018 at 12:31am PDT Подробнее: https://peopletalk.ru/article/timati-prinyal-uchastie-v-fleshmobe-drejka-smotri-video/