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Тимати принял участие в флешмобе Дрейка. Смотри видео!
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Тимати принял участие в флешмобе Дрейка. Смотри видео! 

Peopletalk 4 часа назад
Фото: Peopletalk
Недавно поклонники Дрейка (31) по всему мир запустили так называемый #InMyFeelingsChallenge: под песню любимого исполнителя они на ходу выходят из автомобиля и танцуют, двигаясь параллельно с машиной. А водитель в это время как раз записывает видео.
Первым флешмоб запустил американский комик Shiggy, а потом его подхватим другие знаменитости. Все (от Милли Бобби Браун (14) до Уилла Смита (49)) приняли участие в самом популярном флешмобе Сети.
https://youtu.be/DRS_PpOrUZ4
Тимати (34) решил не оставаться в стороне и тоже выложил видео с челленджем! Правда, рэпер предвидел будущее и записал видео ещё в 2015 году: «Теймураз один из ведущих футурологов и король тайм-менеджмента, поэтому записал этот видос, чтоб поддержать братишку Дрейка с выходом нового альбома ещё в 2015».
Теймураз один из ведущих футурологов и король тайм-менеджмента, поэтому записал этот видос, чтоб поддержать братишку @champagnepapi с выходом альбома, ещё в 2015-м 💂🏼‍♀️☝🏽 #inmyfeelingschallenge
A post shared by BLACK STAR (@blackstarofficial) on  Aug 1, 2018 at 12:31am PDT  Подробнее: https://peopletalk.ru/article/timati-prinyal-uchastie-v-fleshmobe-drejka-smotri-video/
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