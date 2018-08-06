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В Москве пройдёт первый Фестиваль детской музыки «Карусель мелодий»
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В Москве пройдёт первый Фестиваль детской музыки «Карусель мелодий» 

Вестник Бутова 4 часа назад
Фото: Вестник Бутова
Московская «Карусель мелодий» будет кружиться и звенеть 25 и 26 августа в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». О предстоящем фестивале сообщила пресс-секретарь «Аптекарского огорода» Ольга Архипова. В дни фестиваля пройдут концерты, музыкальные спектакли и выступления танцоров. Также в рамках этого праздника музыки будет организован лекторий, состоятся мастер-классы, распахнут свои двери мастерская по изготовлению музыкальных инструментов, читальный зал и зона свободного музицирования.
На концертной площадке юные гости фестиваля смогут извлечь звуки из разных инструментов, а в театре можно будет не только посмотреть спектакль, но и самим поучаствовать в сценическом действе.
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