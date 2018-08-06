Рояли стоимостью 154 млн рублей поступят в концертный зал «Зарядье» в Москве 

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Новый концертный зал «Зарядье» в Москве получит 14 роялей и восемь пианино общей стоимостью более 154 млн рублей. Информация о конкурсе на заказ инструментов опубликована на портале государственных закупок.
В пресс-службе концертного комплекса сообщили в понедельник, что конкурс выиграла американская компания Steinway & Sons.
"Недавно аукцион на поставку роялей для Московского концертного зала «Зарядье» выиграла одна из двух компаний — мировых лидеров в производстве инструментов для пианистов — Steinway & Sons", — сказали в пресс-службе.
По словам генерального директора зала Ольги Жуковой, «не все залы Москвы имеют эти уникальные по звучанию и качеству инструменты, но все мечтают об этом».
Производитель инструментов подчеркивает свои особые отношения с музыкантами, присваивая им звание Steinway Artist. Сегодня его носят более 1,6 тыс. музыкантов, включая представителей российской фортепианной школы: Валерий Афанасьев, Владимир Ашкенази, Дмитрий Башкиров, Николай Петров, Евгений Кисин, Владимир Крайнев, Родион Щедрин, Григорий Соколов, Виктор Мержанов, Элисо Вирсаладзе и другие. «Еще один обладатель звания Steinway Artist — пианист Алексей Володин — одним из первых сможет оценить инструменты нового зала. 4 октября в рамках фестиваля „Музыка Рахманинова“ Володин исполнит Второй концерт Рахманинова в сопровождении Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан (дирижер — Александр Сладковский)», — отметили в пресс-службе зала «Зарядье».
Концертный зал «Зарядье» откроется в одноименном парке Москвы 8 сентября концертом Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.