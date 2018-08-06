Рояли стоимостью 154 млн рублей поступят в концертный зал «Зарядье» в Москве

МОСКВА, 6 августа. / ТАСС /. Новый концертный зал «Зарядье» в Москве получит 14 роялей и восемь пианино общей стоимостью более 154 млн рублей. Информация о конкурсе на заказ инструментов опубликована на портале государственных закупок.

В пресс-службе концертного комплекса сообщили в понедельник, что конкурс выиграла американская компания Steinway & Sons.

"Недавно аукцион на поставку роялей для Московского концертного зала «Зарядье» выиграла одна из двух компаний — мировых лидеров в производстве инструментов для пианистов — Steinway & Sons", — сказали в пресс-службе.

По словам генерального директора зала Ольги Жуковой, «не все залы Москвы имеют эти уникальные по звучанию и качеству инструменты, но все мечтают об этом».