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Международный фестиваль «Серебряные трубы Поволжья» пройдет в Самарской области
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Международный фестиваль «Серебряные трубы Поволжья» пройдет в Самарской области 

Ревизор.ru 3 часа назад
Фото: Ревизор.ru
В этом году на фестиваль «Серебряные трубы Поволжья» приедут музыканты и художники — члены международной ассоциации «Палитра мира» из Франции и Польши, а также творческие коллективы (духовые оркестры и ансамбли) из Московской, Владимирской областей, Саратова, Тамбова, Самары и Сызрани. В рамках фестиваля духовых оркестров пройдет Летняя творческая школа с участием профессиональных и юных художников ДХШ и ДШИ города. В числе почетных гостей — Клод Зигельмейер, президент Международной ассоциации «Палитра мира», художник (Франция); Александр Михайлович Халипов, заслуженный артист России, доцент института военных дирижеров, музыкальный координатор Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» (г. Москва); Вениамин Вениаминович Мясоедов, заслуженный артист России, профессор института военных дирижеров Московского военного университета, солист Центрального оркестра Министерства обороны России и Центрального оркестра МВД РФ (г. Москва).
В программе праздника — торжественная церемония открытия XXII Международного фестиваля духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья», открытие художественной выставки, концертные выступления творческих коллективов на открытых площадках, предприятиях и социальных учреждениях города (выездные концерты), летняя творческая школа художников, творческие встречи, обмен опытом руководителей коллективов, арт-пикник «Планета маленького принца» (площадь Сызранского Кремля), праздничное шествие «По главной улице с оркестром», дефиле духовых оркестров, сводное выступление участников фестиваля на главной площади, гала-концерт участников Фестиваля, традиционный праздник «Сызранский помидор»
В рамках фестиваля также пройдет II Всероссийский конкурс детских и молодежных духовых оркестров и ансамблей «Серебряные трубы Поволжья» имени В. М. Халилова в память о выдающемся российском дирижере, композиторе, народном артисте Российской Федерации, начальнике Военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации и художественном руководителе Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, генерал-лейтенанте Валерии Михайловиче Халилове.
В заключение состоится торжественная церемония награждения участников XXII Международного фестиваля духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья».
Учредителями и организаторами фестиваля являются Администрация г.о. Сызрань, Управление культуры Администрации г.о. Сызрань и Международная федерация «Еврооркестрии».
Жители и гости города приглашают окунуться в незабываемую атмосферу праздника, музыки и творчества, почувствовать дух соревнований, в котором всегда побеждает дружба.
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