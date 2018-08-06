Участниками фестиваля «Знаменка» стали более 5 тысяч человек

Более 5 тысяч человек со всей России стали участниками 41-го Всероссийского фестиваля песни студенческих отрядов «Знаменка», прошедшего в Свердловской области.

«Знаменка» никогда не потеряет своей актуальности, потому что всегда идет в ногу со временем. В этом году тема оформления лагерей на поляне — «Логово фаната». Навеяна она проходившим в России Чемпионатом мира по футболу. А постоянный конкурс «Парочка Знаменки» был посвящен выставке ЭКСПО-2025, заявку на проведение которой подал Екатеринбург», — сказала директор фестиваля Лейла Расулова.

В рамках фестиваля прошли концерт лауреатов прошлых лет, конкурс авторской песни среди молодых коллективов и отдельно среди ветеранов движения, рок-концерт, викторина для любителей русскоязычных песен и выступление приглашенного коллектива, спортивные соревнования (футбол, волейбол, гиревой спорт, перетягивание каната, многоборье и, впервые на фестивале, минигольф, настольный футбол и хоккей), а также много творческих и художественных конкурсов: боди-арт, граффити, танцы на траве, запуск самодельных моделей кораблей и судов на радиоуправлении.

«С 1978 года фестиваль песни «Знаменка» — неизменное место для встречи со старыми отрядными друзьями и знакомства с новыми, это кузница счастливых воспоминаний и настоящий праздник в разгар рабочих целинных будней. С каждым годом на музыкальном знаменском небосклоне зажигаются новые звезды, завязывается крепкая многолетняя дружба, порой, принимаются судьбоносные решения. Раз в году на этом месте сходятся разветвленные пути сотен отрядников разных поколений, направлений, регионов, чтобы творить или вспомнить свою молодость, спеть любимые студенческие песни у костра», — отметила Лейла Расулова.