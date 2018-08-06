«Песня года» в Екатеринбурге: кто из звёзд приедет к нам на День города

Екатеринбург в этом году отметит 295 лет со дня основания, и к нам приедут звёзды всех жанров и на любой вкус — почти «Песня года». Как это обычно бывает, хедлайнеры выйдут на сцену под конец вечера, поэтому многие из звёзд 18 августа выступят в одно время, но на разных площадках. Любителям музыки придётся выбирать, кого слушать, а на кого «забить». Рассказываем, кто и где будет петь, чтобы вы не запутались.

Организаторы рассказывают, что решили позвать на День города артистов, которые интересны людям разных возрастов и с разными вкусами. Например, группы «Звери» и «Мумий Тролль» соберут тех, кому за 30 лет, чья юность прошла под эти песни, а Лобода и Ёлка — для тех, кто значительно моложе — школьников и студентов.

На Октябрьской площади в 19:00 начнётся танцевальное шоу под руководством хореографа Егора Дружинина . Ведущим станет Дмитрий Нагиев . В 21:00 на сцену выйдет певица Ёлка, а после неё — DJ Brothers и DJ Feel.

Ещё одну сцену поставят на площади 1905 года. С 11:00 там будут выступать музыканты, а хедлайнером станет группа «Мумий Тролль». Илья Лагутенко и его команда выйдут на сцену в 21:00. А перед ними, в 20:00, выступит французский диско-дуэт Ottawan.

В Академическом районе на перекрёстке проспекта Академика Сахарова и улицы Вильгельма де Геннина пройдёт фестиваль «Добрососедство». С 12:00 там будут петь разные исполнители, но хедлайнеры появятся только вечером. В 20:00 слушайте в Академическом группу «Звери», а в 21:00 Светлану Лободу

На Плотинке с 22:00 до 22:45 сыграет DJ Rudenko. Его выступление будут транслировать на экранах на площади 1905 года, в Историческом сквере, ККТ «Космос» и на Октябрьской площади.

С 22:30 до 22:45 на акватории Городского пруда устроят лазерное шоу, а сразу после него начнётся фестиваль фейерверков, в котором примут участие команды из Болгарии, Казахстана, Мальты и России.

Полную программу Дня города читайте здесь. В этот день пройдут выставка кошек, чемпионат по автозвуку и тюнингу, гастрономический фестиваль, праздник цветов, фестиваль ландшафтного дизайна, выставка ретроавтомобилей и многое другое.

А на E1.RU мы весь день будем вести онлайн-трансляцию всего, что происходит в городе. Как это было в прошлом году — смотрите в нашем репортаже.

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