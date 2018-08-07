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Участники «Московского долголетия» из Рязанского посетили музей-усадьбу «Царицыно»
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Участники «Московского долголетия» из Рязанского посетили музей-усадьбу «Царицыно» 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Эхо района
Экскурсия по музею-усадьбе «Царицыно» состоялась для участников городского проекта «Московское долголетие» из Рязанского района. Об этом рассказали в администрации районного филиала центра социального обслуживания.
— Экскурсанты окунулись в историю более чем 200-летней давности с замечательным экскурсоводом, которая рассказала о жизни в пустоши Черная Грязь, где проживали многие знатные семьи — Стрешневы, Голицыны, Кантемиры. Все экскурсанты были очень довольны, — добавил сотрудник центра.
Напомним, что ТЦСО в Рязанском районе находится по адресу улица Зеленодольская, 4. (ис)
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