Участники «Московского долголетия» из Рязанского посетили музей-усадьбу «Царицыно»

Экскурсия по музею-усадьбе «Царицыно» состоялась для участников городского проекта «Московское долголетие» из Рязанского района. Об этом рассказали в администрации районного филиала центра социального обслуживания.

— Экскурсанты окунулись в историю более чем 200-летней давности с замечательным экскурсоводом, которая рассказала о жизни в пустоши Черная Грязь, где проживали многие знатные семьи — Стрешневы, Голицыны, Кантемиры. Все экскурсанты были очень довольны, — добавил сотрудник центра.

Напомним, что ТЦСО в Рязанском районе находится по адресу улица Зеленодольская, 4. (ис)