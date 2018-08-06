Ансамбль гитаристов «Феникс» стал лауреатом международного фестиваля «Арена дружбы» 

Ансамбль гитаристов новогиреевской школы № 1798 «Феникс» этим летом побывал в молодежном лагере в Болгарии.
В молодежный лагерь «Мистраль-2» юные новогиреевские музыканты отправились в рамках творческой смены.
В молодежном лагере ребята ходили в походы, загорали и купались, но при этом ежедневно репетировали, тренируясь в музыкальном мастерстве.
В конце смены ансамбль гитаристом «Феникс» принял участие в Международном фестивале «Арена дружбы». В фестивале принимали участие юные музыканты из России, Белоруссии, Польши и Украины.
Выступление новогиреевцев имело большой успех. В номинации «Инструментальный жанр» ансамбль гитаристов «Феникс» получил звание лауреата первой степени.
Фото — Школа «Феникс».