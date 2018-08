Лидер Pink Floyd выступит в России в конце августа

29 августа в Санкт-Петербурге (СКК) и 31 августа в СК «Олимпийский» (Москва) состоится шоу Роджера Уотерса в рамках мирового тура Us + Them.

Как отмечают организаторы шоу (SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр»), в программе Уотерса поклонников ждет привычный масштаб, аудиовизуальные решения, характерные для концертов Pink Floyd, а самое главное — лучшие хиты с классических альбомов группы The Dark Side Of The Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here. Также Роджер Уотерс исполнит песни со своего последнего альбома Is This the Life We Really Want?, который вышел в 2017 году после 25-летнего перерыва в дискографии легендарного музыканта.

На этом альбоме Роджер Уотерс «смело и открыто говорит о политических проблемах сегодняшнего дня», говорится в пресс-релизе. Вообще, британский музыкант нередко попадает в новости со своими комментариями событий в мире, в частности, его давно интересуют проблемы Ближнего Востока. В этом году Уотерс критиковал американский удар по Сирии, называл фейковой организацией «Белые каски». Нередко свои политические комментарии Роджер Уотерс делает прямо на концертах, так в июле на концерте в Лондоне во время песни «Pigs» зрителям показывали изображения президента США Дональда Трампа и его цитаты. Следует отметить, что перед выборами президента в США Уотерс критиковал и соперницу Трампа, выразив мнение, что Хиллари Клинтон «может стать первым президентом-женщиной, которая сбросит на кого-нибудь проклятую ядерную бомбу».

Европейский тур Роджера Уотерса начался в апреле в Барселоне, а в Москве 31 августа состоится последний концерт. Затем осенью лидер Pink Floyd отправится в Южную Америку.

Справка «СП»

Джордж Роджер Уотерс родился 6 сентября 1943 года — британский рок-музыкант, вокалист, бас-гитарист, композитор, поэт. Является одним из основателей легендарной группы Pink Floyd. С конца 1967 и до 1984 Роджер Уотерс был автором почти всех текстов группы, также написал много музыки коллектива. Ушел в 1984 году из-за разногласий с другими участниками группы. Роджер Уотерс выступает сольно, лишь раз, в 2005 году, выйдя на сцену с экс-коллегами по Pink Floyd. Тур Роджера Уотерса «The Wall Live» (2010—2013) собрал 458 миллионов долларов и стал самым кассовым среди концертных туров сольных артистов. В рамках европейского части этого тура в 2011 году Уотерс выступил в Москве и Санкт-Петербурге.

