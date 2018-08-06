В пансионате «Коньково» состоялся концерт классической музыки

В пансионате для ветеранов войны «Коньково» состоялось выступление лауреатов Международных конкурсов с концертом «Музыка сердец» от Благотворительного Фонда «Стремление».

«Талантливо составленная и исполненная программа концерта принималась ветеранами тепло и сердечно. Возгласы «Браво» и громкие аплодисменты звучали после исполнения каждого номера», — говорится на сайте учреждения.