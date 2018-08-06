Сити Джаз в Калининграде. Как в областной столице прошёл музыкальный фестиваль

В областной столице отгремел Калининград Сити джаз. В этом году пятитысячную публику радовали музыканты из России, Швеции, Венгрии, Польши, Германии, Израиля, США, и Италии. Главными звездами музыкального фестиваля стали саксофонист Дэвид Мюррей и российский музыкант Антон Беляев . В центральном парке культуры и отдыха снова состоялся трехдневный марафон джаза. Почетную миссию открытия фестиваля доверили местным музыкантам — воспитанникам колледжа имени Рахманинова. В этом коллективе играют все: от первокурсников до выпускников.

Артур Руткевич, участник группы «Big Band»: Это шикарные моменты, долгое время подготовок. Выходишь — эмоции, конечно, зашкаливают (смеется). Перевариваю просто. Готовились мы целый год. Мы узнали за год об этом. И потихоньку готовились.

13 фестиваль Калининград Сити джаз собрал артистов из Швеции, Венгрии, Польши, Германии, Израиля и Италии. Один из приглашенных артистов — музыкант из США Винкс, его считают одним из самых одаренных вокалистов-импровизаторов нашего времени. На летней сцене выступил и легендарный Дэвид Мюррей и пока единственный скандинавский коллектив в истории музыкального форума — Swing Tarturo. Для искушенных джазом калининградцев они подготовили особую программу.

Юлия Стокс и Кристофер Олехед, участники группы «Swing Tarturo»: Это такой очень старый джаз, 20 годов прошлого века, такой ново-Орлеандский стиль. 00:35-00:51 Но это все смешено с нашими личными историями, переживаниями, а так же наши личные композиция, на которые нас вдохновили путешествия.

Здесь на фестиваля всегда какая необыкновенная атмосфера, словами ее не описать. Калининградцы не только слушают джаз, но и танцует под него. Танцевали на Сити Джазе и дети. Им вообще было уделено особое внимание.

Екатерина Полонская , житель Калининграда: Когда давно приходили сюда вдвоем, сейчас расширяемся, нас уже трое. Калининград Сити джаз — это семейное мероприятие.

Алексей Шимков и Анна Юруть, жители Калининграда: У нас это традиция, мы каждый год сюда приходим, смотрим на новых исполнителей, или слушаем тех кого ждали. Но самое главное из года в год это прекрасное настроение. Клевая атмосфера, большущий праздник. Наверное, самой большой в Калининграде.