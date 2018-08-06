В Самарской филармонии откроется виртуальный концертный зал

У самарской публики появится возможность смотреть выступления выдающихся европейских коллективов и исполнителей на большом экране в концертном зале филармонии.

23 августа филармония приглашает на концерт Большого симфонического оркестра им. Чайковского. Дирижер — Владимир Федосеев . В программе, посвященной 145-летию со дня рождения Сергея Рахманинова , прозвучит «Вокализ» (авторская аранжировка для оркестра 1919 года), Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром (солист — Владимир Овчинников ) и Симфония № 2. Запись концерта сделана в Рахманиновские дни 1 апреля 2018 года.

Запись от 17 мая 2018 года.