В Самарской филармонии откроется виртуальный концертный зал 

У самарской публики появится возможность смотреть выступления выдающихся европейских коллективов и исполнителей на большом экране в концертном зале филармонии.
23 августа филармония приглашает на концерт Большого симфонического оркестра им. Чайковского. Дирижер — Владимир Федосеев. В программе, посвященной 145-летию со дня рождения Сергея Рахманинова, прозвучит «Вокализ» (авторская аранжировка для оркестра 1919 года), Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром (солист — Владимир Овчинников) и Симфония № 2. Запись концерта сделана в Рахманиновские дни 1 апреля 2018 года.
24 августа в 18.30 публику ждет встреча с симфоническим оркестром Баварского радио. Дирижер — Марис Янсонс. В программе концерта Симфония № 3 «Героическая» Людвига ван Бетховена, симфоническая поэма «Дон Жуан» Рихарда Штрауса, хореографическая поэма «Вальс» Мориса Равеля.
Запись от 17 мая 2018 года.