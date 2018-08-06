Роман Ягупов о Владимире Высоцком: мне нравятся практически все его песни

Вокалист коллектива Zdob Si Zdub Роман Ягупов рассказал о своей любви к творчеству Владимира Высоцкого и о переделанной его песне, передает НСН.

"Мы исполняли Высоцкого. Мне нравятся практически все его песни. Он очень целостный поэт и музыкант. Он не фальшивит ни в одной песне и поет очень по-настоящему.

Я не слушал всю антологию Высоцкого, но я люблю его песню «Моя цыганская». Я ее записал и даже на молдавском языке. Когда я услышал, как он спел на французском эту песню, я подумал, почему не могу спеть ее на молдавском?", — поделился молдавский певец.