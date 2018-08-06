Светлана Лобода выпустила клип на песню SuperSTAR (и она не танцует в положении) 

Пару минут назад на YouTube-канале популярной исполнительницы Светланы Лободы появился долгожданный клип на нашумевшую песню SuperSTAR. В тизере к видео LOBODA танцует тверк на последнем месяце беременности, но в официальный ролик к хиту эти кадры не вошли.
Зато вошли другие эпизоды, которые, мы уверены, станут не менее обсуждаемыми в сети. Например, Светлана Лобода целует девушку, которая увидела своего бойфренда с мужчиной.
Кадр из клипа
Помимо этого, клип назыщен зажигательными танцами. А на последних секундах танцующую исполнительницу сбивает грузовик.
За съемки видеоролика, который был снят в Лос-Анджелесе, отвечала Нателла Крапивина.