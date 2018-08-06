Ещё
Светлана Лобода выпустила клип на песню SuperSTAR (и она не танцует в положении)
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Светлана Лобода выпустила клип на песню SuperSTAR (и она не танцует в положении) 

Журнал ОК! 5 часов назад
Пару минут назад на YouTube-канале популярной исполнительницы Светланы Лободы появился долгожданный клип на нашумевшую песню SuperSTAR. В тизере к видео LOBODA танцует тверк на последнем месяце беременности, но в официальный ролик к хиту эти кадры не вошли.
Зато вошли другие эпизоды, которые, мы уверены, станут не менее обсуждаемыми в сети. Например, Светлана Лобода целует девушку, которая увидела своего бойфренда с мужчиной.
Кадр из клипа
Помимо этого, клип назыщен зажигательными танцами. А на последних секундах танцующую исполнительницу сбивает грузовик.
За съемки видеоролика, который был снят в Лос-Анджелесе, отвечала Нателла Крапивина.
Журнал ОК!: последние новости
Планы на август: ночь балета, джаз и Brothers Moving В Москве открылась выставка легендарного фотографа Стива Маккарри Дженнифер Энистон навестила Джорджа и Амаль Клуни: фото
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которые занимались сексом на съемках2
Тайные знаки в фильме «В бой идут одни „старики“22
Самые реалистичные фильмы о войне
Нелепые сцены, которые вырезали из кино
Судьбы героев популярных «мыльных опер»
Видео
09:30
Новый клип Билана взорвал Сеть
Концерты
01:31
Неприлично откровенные бразильские сериалы
ТВ
02:40
Тайные знаки в фильме «В бой идут одни „старики“
Кино
Рамблер приглашает на Пикник «Афиши»!
Город
10:50
Нелепые сцены, которые вырезали из кино
Кино
11:06
Самые реалистичные фильмы о войне
Кино
07:54
Как разочаровывают талантливые режиссёры
Кино
05:10
Неудачные дубли, влетевшие в копеечку
Кино
01:53
«Ночные снайперы» отметят юбилей в «Олимпийском»
Концерты
02:57
Почему Доронина воевала с Лиозновой
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение