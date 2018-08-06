Коллективы Дома культуры Дружба приняли участие в праздничном мероприятии

Фото: официальная страница ДК «Дружба» в социальных сетях

Творческие коллективы, которые сформированы на базе Дома культуры «Дружба» в поселении Вороновское, выступили 4 августа на праздничном концерте.

Мероприятие, приуроченное Дню железнодорожника, состоялось в поселке Киевский.

Благодарность за участие в концерте получили объединения: «Народный» хор ветеранов русской песни, Ведущие творческие коллективы города Москвы — хореографические ансамбли «Калинка и „Чародеи“ и группа восточных танцев „Данаб“.

Как сообщили на официальной странице культурного учреждения в социальных сетях, зрителям очень понравились выступления артистов.