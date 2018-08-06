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Коллективы Дома культуры Дружба приняли участие в праздничном мероприятии
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Коллективы Дома культуры Дружба приняли участие в праздничном мероприятии 

Администрация поселения Вороновское 5 часов назад
Фото: официальная страница ДК «Дружба» в социальных сетях
Творческие коллективы, которые сформированы на базе Дома культуры «Дружба» в поселении Вороновское, выступили 4 августа на праздничном концерте.
Мероприятие, приуроченное Дню железнодорожника, состоялось в поселке Киевский.
Благодарность за участие в концерте получили объединения: «Народный» хор ветеранов русской песни, Ведущие творческие коллективы города Москвы — хореографические ансамбли «Калинка и „Чародеи“ и группа восточных танцев „Данаб“.
Как сообщили на официальной странице культурного учреждения в социальных сетях, зрителям очень понравились выступления артистов.
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