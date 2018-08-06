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Лукашенко поздравил композитора Игоря Лученка с 80-летием
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Лукашенко поздравил композитора Игоря Лученка с 80-летием 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: Российская Газета
Белорусская лирическая песня, благодаря мастерству народного артиста республики и СССР Игоря Лученка, вознесла ее на высочайшую вершину профессионального мастерства. Об этом говорится в поздравлении, направленном Александром Лукашенко выдающемуся композитору в связи с его 80-летием.
"Ваша многогранная плодотворная деятельность, известная широкому кругу слушателей, стала визитной карточкой Беларуси, вобрала в себя лучшие черты национальной культуры", — говорится в тексте приветствия, которое цитирует пресс-служба главы государства.
Президент констатировал, что на посту председателя Белорусского союза композиторов Лученок прикладывает и сегодня много усилий ради дальнейшего развития отечественной композиторской школы. «Написанные вами музыкальные произведения отличаются проникновенной мелодичностью, глубиной и лиричностью, украшают репертуар певцов разных поколений», — подчеркнул Лукашенко.
В историю белорусского искусства, отмечают обозреватели местной печати, Игорь Лученок вошел не только как прекрасный композитор, но и как музыкант, педагог и общественный деятель. Около пяти лет он возглавлял в Минске национальную консерваторию.
Творчество юбиляра, которое хорошо знакомо слушателям во многих странах мира, музыкальные критики оценивают как «целую эпоху в музыкальном искусстве Союзного государства». Будущий композитор окончил Белорусскую консерваторию по классам фортепиано и композиции, обучался в Ленинградской консерватории, после чего поступил в аспирантуру при Московской консерватории. Имена его наставников входят в летопись мирового музыкального искусства: Евгений Тикоцкий, Владимир Оловников, Дмитрий Шостакович, Тихон Хренников. Но главной в его творчестве всегда оставалась песня.
Именно она принесла композитору первый успех, когда в 1966 году на первом Всесоюзном конкурсе советской песни с балладой «Память сердца» Игорь Лученок, поэт Михаил Ясень и исполнитель Виктор Вуячич стали победителями среди известных тогда авторов и исполнителей.
Для юбиляра, признается он, жизнь без спорта, как жизнь без песен. Он десять лет был председателем Федерации Беларуси по тяжелой атлетике, оказывал поддержку и помощь спортсменам, а в композиторской душе постоянно рождались песни о спорте, спортсменах и рекордах, которые в его музыкальном творчестве неисчерпаемы.
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