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Презентация музыкального альбома состоится в музее «Гараж»
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Презентация музыкального альбома состоится в музее «Гараж» 

Управа района Якиманка 5 часов назад
Фото: Управа района Якиманка
В музее современного искусства «Гараж» 9 августа состоится презентация нового альбома певицы Дианы Буркот «Snowfake».
— Над этим проектом я работала шесть лет. Видео — один из главных моих инструментов. Треки с альбома не загружены в интернет, где их можно было бы послушать или скачать, — рассказала Диана Буркот.
На официальном сайте культурной площадки добавили, что гостями вечера станут коллаборанты певицы: Катерина Фролова, Лёля Нордик, Веста Буркот, Анастасия Алёхина, Мария Анаскина и Настя Гвоздева.
Вход свободный по регистрации. Желающих ждут к 20:00.
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