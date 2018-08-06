Презентация музыкального альбома состоится в музее «Гараж»

В музее современного искусства «Гараж» 9 августа состоится презентация нового альбома певицы Дианы Буркот «Snowfake».

— Над этим проектом я работала шесть лет. Видео — один из главных моих инструментов. Треки с альбома не загружены в интернет, где их можно было бы послушать или скачать, — рассказала Диана Буркот.

На официальном сайте культурной площадки добавили, что гостями вечера станут коллаборанты певицы: Катерина Фролова, Лёля Нордик, Веста Буркот, Анастасия Алёхина, Мария Анаскина и Настя Гвоздева.

Вход свободный по регистрации. Желающих ждут к 20:00.