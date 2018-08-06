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Органист из Штутгарта выступит в Самарской филармонии
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Органист из Штутгарта выступит в Самарской филармонии 

Волга Ньюс 4 часа назад
Кай Йоганнсен является победителем Германского конкурса органистов, а в 2006 г. он со своим ансамблем «Штутгартский церковный хор» (Stuttgarter Kantorei) стал победителем Германского хорового конкурса. Кай Йоганнсен также известен как композитор. Собственные произведения Кая Йоганнсена, написанные им для ансамблей различного состава, можно нередко услышать на телевидении и радио. Его органная опера «Ночной автобус» с успехом исполнялась на Музыкальном фестивале в Штутгарте в 2010 году.
Музыкант активно изучает и выступает с органными произведениями Иоганна Себастьяна Баха, а в 1997 и 2007 годах выступал с полным собранием его органных сочинений. Его выступления 2007 г. были записаны на 17 компакт-дисков. Пять компакт-дисков, записанных им для серии «Академия Баха», были удостоены таких наград, как «Золотой диапазон» (Франция) и награда Германской ассоциации звукооператоров «Золотой Бобби». Помимо органных произведений, Кай Йоганнсен выступает в качестве пианиста, камерного исполнителя и дирижёра и с другими произведениями Баха, такими как Вариации Гольдберга, Бранденбургские концерты и «Страсти по Матфею».
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