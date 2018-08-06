Российский певец Миша Майер стал номинантом премии EMA-2018

Российский певец Миша Майер стал номинантом самой непредсказуемой премии евразийского масштаба Eurasian Music Awards 2018 (EMA). Артист представлен в номинации «Дебют года». Клипы Майера «Выбираю Тебя» и «Вспоминай» находятся в активной ротации канала MuzZone и пользуются большой популярностью в Казахстане, поэтому выбор пал на певца.

Поддержать рейтинг Миши Майера можно в режиме отрытого голосования на сайте канала. Евразийская Музыкальная Премия EMA — единственная в Центральной Азии музыкальная премия в области популярной музыки. Присуждается с 2009 года как независимая премия Центрально-Азиатского Музыкального телеканала MuzZone. Церемония вручения премии EMA состоится 26 августа в Конгресс Центре Астана EXPO.