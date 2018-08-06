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Российский певец Миша Майер стал номинантом премии EMA-2018
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Российский певец Миша Майер стал номинантом премии EMA-2018 

ИД «Собеседник» 4 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Российский певец Миша Майер стал номинантом самой непредсказуемой премии евразийского масштаба Eurasian Music Awards 2018 (EMA). Артист представлен в номинации «Дебют года». Клипы Майера «Выбираю Тебя» и «Вспоминай» находятся в активной ротации канала MuzZone и пользуются большой популярностью в Казахстане, поэтому выбор пал на певца.
Поддержать рейтинг Миши Майера можно в режиме отрытого голосования на сайте канала. Евразийская Музыкальная Премия EMA — единственная в Центральной Азии музыкальная премия в области популярной музыки. Присуждается с 2009 года как независимая премия Центрально-Азиатского Музыкального телеканала MuzZone. Церемония вручения премии EMA состоится 26 августа в Конгресс Центре Астана EXPO.
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