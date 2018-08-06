В Белгороде выступит группа «Увула»

7 августа в пабе «Декабрист» музыканты из Петербурга исполнят мечтательный серф-рок с текстами про переживания.

Группа «Увула» появилась в конце 2015 года. Ее звучание — это лиричный серф-рок с динамичной ритм-секцией и романтичным саксофоном.

Музыканты эффектно используют трубу и поют на русском языке о понятных каждому молодому человеку вещах. Благодаря этому их песни получаются искренними и теплыми.

Приходите на концерт и убедитесь в этом сами. Начало: в 19:00. Цена билета: 350 рублей. Приобрести его можно здесь.

По материалам 2DO2GO.