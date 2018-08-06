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В Белгороде выступит группа «Увула»
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В Белгороде выступит группа «Увула» 

Собака.ru 4 часа назад
Фото: Собака.ru
7 августа в пабе «Декабрист» музыканты из Петербурга исполнят мечтательный серф-рок с текстами про переживания.
Группа «Увула» появилась в конце 2015 года. Ее звучание — это лиричный серф-рок с динамичной ритм-секцией и романтичным саксофоном.
Музыканты эффектно используют трубу и поют на русском языке о понятных каждому молодому человеку вещах. Благодаря этому их песни получаются искренними и теплыми.
Приходите на концерт и убедитесь в этом сами. Начало: в 19:00. Цена билета: 350 рублей. Приобрести его можно здесь.
По материалам 2DO2GO.
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