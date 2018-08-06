Дрейк выпустил новый клип

Канадский рэпер представил новый клип на композицию «In My Feelings», вошедшую в его шестой студийный альбом «Scorpion». Опубликованный в конце июня трек уже месяц возглавляет все мировые музыкальные чарты. Помимо этого, в Инстаграм продолжается флэшмоб с хэштегом #InMyFeelingsChallenge, под которым сотни тысяч поклонников исполнителя выкладывают видео с танцами под эту песню.

Режиссером выступила известный клипмейкер Карена Эванс, ранее уже работавшая с музыкантом. Ла Ла Энтони, американская актриса и сценарист, сыграла Кики, девушку Дрейка. Филисия Рашад перевоплотилась на экране в ее маму. Съемки видео проходили в Новом Орлеане.

Напомним, релиз «Scorpion», в который вошло 25 композиций, состоялся 29 июня 2018 года. В тот же день было продано более миллиона копий альбома, немедленно получившего статус платинового. В записи пластинки принимали участие Джей-Зи и Static Major.