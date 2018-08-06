На индийском фестивале в парке Гагарина гостям предложат торт весом 500 кг

В субботу, 11 августа, в 16:00 в парке Гагарина состоится индийский фестиваль «Ратха-Ятра» — праздник колесниц. В ходе праздника организаторы предлагают познакомиться с Индией поближе. На фестивале будет звучать народная музыка, гости смогут попробовать национальную кухню и посмотреть показ мод с национальной одеждой, причем желающие смогут померить сари и сфотографироваться в нем. На фестивале будут работать мастера росписи мехенди.

В завершении праздника между гостями будет разделен огромный торт весом 500 кг.

Вход на фестиваль свободный.