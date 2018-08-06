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На индийском фестивале в парке Гагарина гостям предложат торт весом 500 кг
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На индийском фестивале в парке Гагарина гостям предложат торт весом 500 кг 

Волга Ньюс 4 часа назад
В субботу, 11 августа, в 16:00 в парке Гагарина состоится индийский фестиваль «Ратха-Ятра» — праздник колесниц. В ходе праздника организаторы предлагают познакомиться с Индией поближе. На фестивале будет звучать народная музыка, гости смогут попробовать национальную кухню и посмотреть показ мод с национальной одеждой, причем желающие смогут померить сари и сфотографироваться в нем. На фестивале будут работать мастера росписи мехенди.
В завершении праздника между гостями будет разделен огромный торт весом 500 кг.
Вход на фестиваль свободный.
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