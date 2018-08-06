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Фестиваль детской музыки «Карусель мелодий»
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Фестиваль детской музыки «Карусель мелодий» 

CHIPS journal 4 часа назад
Фото: CHIPS journal
25 и 26 августа в «Аптекарском огороде» пройдет фестиваль детской музыки «Карусель мелодий».
В программе: концерты, музыкальные спектакли, танцы народов мира, лекторий, музыкальные игры, мастер-классы, мастерская по изготовлению музыкальных инструментов, читальный зал, зона свободного музицирования.
В течение всего фестиваля будет звучать самая разная музыка — старинная и современная, инструментальная и вокальная, авторская и фольклорная.
Посещение фестиваля входит в стоимость входного билета в «Аптекарский огород» — 300 рублей.
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