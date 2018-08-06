Фестиваль детской музыки «Карусель мелодий»

25 и 26 августа в «Аптекарском огороде» пройдет фестиваль детской музыки «Карусель мелодий».

В программе: концерты, музыкальные спектакли, танцы народов мира, лекторий, музыкальные игры, мастер-классы, мастерская по изготовлению музыкальных инструментов, читальный зал, зона свободного музицирования.

В течение всего фестиваля будет звучать самая разная музыка — старинная и современная, инструментальная и вокальная, авторская и фольклорная.

Посещение фестиваля входит в стоимость входного билета в «Аптекарский огород» — 300 рублей.