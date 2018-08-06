Фестиваль «В ритме танца» прошел в парке «Кузьминки»

В субботу, 4 августа, в парке «Кузьминки» прошел танцевальный фестиваль «В ритме танца» в рамках проекта «Московское долголетие». Участники фестиваля освоили движения латиноамериканских танцев и вальса.

На площадке проведения мероприятия в течение всего праздника работали творческие мастерские по рисованию, росписи воздушных змеев и созданию украшений. Завершился фестиваль концертом в исполнении музыкантов кавер-групп.

Напомним, что парк расположен по адресу ул. Кузьминский парк, дом 1, стр. 2. (ис)