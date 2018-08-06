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В Балтийском районе прошёл фестиваль бардовской песни «Ухана»
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В Балтийском районе прошёл фестиваль бардовской песни «Ухана» 

Вести Калининград 3 часа назад
Фото: Вести Калининград
В этом году он прошёл уже в тридцать первый раз. И впервые организаторы решили выделить авторов лучших текстов. Название «Ухана» происходит от ухи. Морская, рыбная тема пронизывает фестиваль насквозь. Недаром ведь концертные площадки расположены почти у самого моря.
Сергей Кусков, участник фестиваля из Брянска: Мало фестивалей вообще на берегу моря, во-первых. А сама атмосфера хороша именно тем, что огромное количество приглашённых гостей. Вот эта концентрация авторов, исполнителей классных она, конечно, даёт подпитку и заряд на весь год.
На «Ухане», как на настоящем большом фестивале, сразу несколько сцен. Традиционные для авторской песни мотивы могут зазвучать с любой. Но и другие песни, непохожие на бардовские, тоже можно услышать отовсюду. Ольга Подчиненкова, например, привезла из Гродно и народные напевы, и романсовую истому, и почти роковый напор. Авторская песня, возможно, как никакая другая создаёт в сознании определённое настроение и даже обрисовывает обстановку, в которой эта самая песня исполняется. Именно этот стереотип и рушит фестиваль «Ухана». Выступающие артисты представляют разностилевые и порой очень неожиданные композиции. На берегу моря на несколько дней раскидывается настоящий город. Со своим пляжем. Со своими столовыми. Со своей спортивной жизнью. И всё это строится вокруг выступлений участников фестиваля.
Полина Долотова, слушательница: Здесь много классных людей. Они красиво играют. Здесь лес. Здесь благоприятные условия. Здесь хорошо!
Василий Тарасевич, слушатель: Мы любим жить в палатках, мы любим жить у костра. И больше всего любим песни. Поэтому и приезжаем сюда. Послушать новых авторов, узнать, что делается в мире бардовской песни, познакомиться с людьми.
Отчасти чтобы лучше понять, что сейчас волнует авторов, на «Ухане» учредили литературный конкурс. Во главе жюри Александр Макаренков. Он постоянно проводит поэтическую мастерскую на знаменитом Грушинском фестивале и знает цену хорошим строкам, положенным на ритм.
Александр Макаренков, председатель жюри литературно-поэтического конкурса: Это по моему глубокому убеждению а я в этом году уже сорок лет буду жить в авторской песне это, наверное, последний форпост русской поэзии на эстраде.
И авторы именно таких песен в первую очередь заслуживают того, чтобы отведать главного лакомства фестиваля заветной ухи. Ею угощают на гала-концерте «Уханы».
Степан Самойлов, Максим Вернер, Вести-Калининград.
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