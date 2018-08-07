В Apple Music появятся плейлисты друзей

Apple Music появятся плейлисты друзейПохоже, что Apple планирует добавить в стриминговый сервис Apple Music новую функцию. Пользователи смогут слушать музыку, которая нравится друзьям.

Плейлист Friends Mix (Музыка друзей) будет подбираться еженедельно и включать в себя 25 треков, которые чаще всего слушают ваши друзья.

Обновление будет происходить по понедельникам. В основе таких плейлистов будут использоваться социальные возможности сервиса, позволяющие всем пользователям Apple Music создавать плейлисты и альбомы.

Таким образом, подписчикам сервиса будет доступны сразу четыре плейлиста: Мои любимые треки (обновляется по вторникам), Чилаут-микс (обновляется по воскресеньям), Новая музыка (обновляется по пятницам) и Музыка друзей.

Все плейлисты доступны в мобильном приложение Музыка и десктопной версии iTunes в разделе Для вас.