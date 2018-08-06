Я попробовал Яндекс. Музыку вместо Apple Music. И вам советую

И вам советуюЯ пользуюсь Apple Music со дня запуска сервиса в России. Возможность слушать любые треки из огромной базы iTunes — просто супер.

Но главная фишка для музыкального сервиса, рекомендации новых треков, которые могут мне понравится, работает очень так себе.

После многолетних попыток приручить её лайками и дислайками я сдался. И попробовал Яндекс. Музыку.

Ведь доступ к сервису фактически дарят за подписку Яндекс. Плюс. С тех пор прошло два месяца, и сегодня могу уверенно сказать одно.

Яндекс. Музыка рулит. Ставьте, ребята.

Почему мне понравилась Яндекс. Музыка

Потому что этот сервис сделан нашими и для нас: быстрый, постоянно меняющийся и по-человечески удобный.

Персональные плейлисты каждый день. Каждый! Если в Apple Music рекомендации обновляются раз в неделю, то в Яндекс. Музыке это происходит ежедневно. Называется «Плейлист дня». И там не 15-20 жалких треков, а целых 60! Вам дают минимум полтора часа новой и хорошо забытой старой музыки — хоть обслушайся по дороге на работу и обратно.

Несколько видов плейлистов-рекомендаций. Помимо «Плейлиста дня», куда периодически валятся уже прослушанные вами треки, в Яндекс. Музыке есть ещё два, которые обновляются реже, раз в неделю.

«Премьера» — это новые релизы известных вам исполнителей и новые жанры, которые могут понравиться. Здесь есть место экспериментам со стороны сервиса: например, он может подсунуть немного треков из того, что не соответствует вашим предпочтениям, но внезапно может «зайти».

А «Дежавю» предлагает послушать песни, очень похожие на то, что вы уже добавили в медиатеку. Это могут быть ранее не прослушанные треки любимых вами исполнителей или же совершенно других, но аналогичного жанра.

Намного удобнее ставить лайки и дислайки. А сами они эффективные. Не надо лезть в меню через 3D Touch, как в Apple Music: в Яндексе обе кнопки доступны на экране прослушивания трека.

Эффект заметный: дислайк выбивает из будущих подборок сам трек, а систематические «минусы» на конкретные жанры увеличивают качество рекомендаций в целом.

Если первую неделю Яндекс предлагал мне много mumble-рэпа из-за Дрейка в медиатеке, то последние два месяца я не вижу ни одного подобного трека даже в смелом плейлисте «Премьера». Apple Music с его настырными предложениями русской ерунды после сотен дислайков просто отдыхает.

Отличный рубрикатор по жанрам, ситуациям и настроениям. Я понимаю, что пытается сделать Apple Music: эдакая живая лента, где помимо стандартных категорий выводится что-то рандомное. Но пока система у Яндекса мне нравится намного больше.

В ней просто легче разобраться: на экране помещается больше «карточек» с плейлистами, а сами они собираются людьми, гораздо сильнее разбирающимися в узкоспециализированных жанрах и самых свежих трендах российской музыкальной сцены.

Очень советую заходить в меню «Жанр дня»: многие из них вы услышите впервые — и наконец-то поймёте: эврика, вот как называется то, что мне всё это время нравилось.

Есть веб-версия. Apple наконец-то пошла в правильном направлении, позволив юзерам слушать плейлисты и треки целиком на сайтах вроде нашего (вы же видели плейлист AM на главной?). Но в Яндекс. Музыку я могу зайти с любого устройства, где есть интернет-браузер. И это не какой-то «обрезок», а полноценная версия со всеми рекомендациями, плейлистами, вашей медиатекой и так далее.

Все треки можно скачать и слушать оффлайн в высоком качестве. Они хранятся в приложении Яндекс. Музыки и проигрываются без интернета. В отличие от Apple Music, Яндекс всегда корректно отображает обложки альбомов в оффлайн-режиме и не занимается самоуправством вроде ограничения доступа без интернета к некоторым трекам или даже альбомам.

Само высокое качество здесь «плавающее»: чаще всего это файлы 320 кбит/сек формата.mp3, но иногда битрейт может быть ниже — до 192 кбит/сек. Некритично, это всё-таки не аудиофильский сервис.

Есть функция переноса медиатеки Apple Music. Если вы накопили огромную тучу треков в iTunes и потоковом сервисе Apple, их можно просто перенести в Яндекс. Музыку и продолжить слушать там, включая все ваши плейлисты.

Делается это через соответствующий пункт настроек: Источники музыки -> Музыка на iPhone и занимает от двух до пяти минут. Но когда трек полностью отсутсвует в Яндексе, он не переносится, имейте в виду.

После синхронизации прежняя медиатека доступна в меню «Все треки», и она не перемешивается с разделом «Любимые треки», то есть с теми, которым вы поставили «лайк» в персональных плейлистах.

Чуть не забыл, можно подключить аккаунт ВКонтакте и слушать через Яндекс музыку, которая есть у вас на странице или у друзей.

Есть ручной эквалайзер. Хотите настроить звук под себя? Без проблем. Шесть полос плюс предустановки. Работает.

Есть тёмная тема. Тоже маленький момент, но на iPhone X черный фон и белый текст выглядят бесконечно лучше, чем бьющий в глаза иссиня-белый Apple Music.

Когда по вечерам лежишь и листаешь очередной персональный плейлист, не хочется понизить яркость до минимума, чтобы не ослепнуть. Теперь думаю, что давно пора добавить такой режим вообще во всю iOS.

Цензура в Яндекс. Музыке лояльнее. Это мелкий, для многих неважный момент, согласен. Но я заметил, что одни и те же альбомы с частично или полностью нецензурными обложками по-разному показываются здесь и в Apple Music: в первом случае никто не замазывает или «блюрит» ненормативный контент. Что до содержания — тут без разницы, треки в итоге одни и те же.

Яндекс. Музыка обновляется постоянно, а Apple Music — только вместе с iOS. Последний, но очень важный момент. За несколько месяцев сервис Яндекса получил штук десять апдейтов. В одном из них добавили удобные дислайки.

Сервис живет и улучшается регулярно. Можно написать ребятам с вопросом или предложением. Они ответят, реально рассмотрят вопрос.

А вот изменений в Apple Music приходится ждать разве что раз в три-четыре месяца, если не раз в год. Если вам что-то сейчас не нравится там, готовьтесь очень долго ждать, часто безуспешно. Плюс нормально не свяжешься с поддержкой, если что.

Что не нравится в Яндекс. Музыке (пока что)

Два очевидных слабых места Яндекс. Музыки для пользователя Apple Music — количество треков в базе и интеграция в iOS.

Треков в Яндекс. Музыке меньше, чем в Apple Music. Да, это неоспоримый факт. Я не нашел актуальных данных по сервису за 2018-й год, но в середине 2017-го там было 30 млн треков против 40 млн треков у Apple.

По опыту, в Яндексе сложнее найти песни совсем непопулярных, новых и «нехайповых» групп — могут быть ремиксы или коллабы, но не сами альбомы. Однако это не правило, а чаще исключение. 8 из 10 композиций, существующих в Apple Music, я исправно нахожу в Яндексе.

Есть еще странная тема: иногда в Яндексе есть Live-версия альбома исполнителя, а обычной нет. Возможно, это ошибка кураторов, но замечал её больше двух раз — а значит, уже походит на закономерность.

Интеграция в экосистему Apple уступает Apple Music. Ну, тут ничего нового. Если вы привыкли запускать стандартную «Музыку» в iOS, придется переучиваться или менять местами иконки. Больше раздражает невозможность использовать Яндекс. Музыку на Apple Watch.

Получше ситуация с HomePod: в режиме проигрывания с iPhone в качестве источника всё работает, но есть странная задержка в 2-3 секунды при переключении трека.

Еще был сильно удивлён отсутствию нативного приложения для macOS. Однако это решается просто: как уже упоминал, у Яндекса есть веб-версия. Открываешь любой браузер, заходишь под логином и слушаешь. Только скачать нельзя, что ожидаемо.

Так или иначе, подключайтесь и вы. Не пожалеете

Я не знаю, как Яндекс за короткое время смог выстроить систему рекомендаций, выдающую треки с гораздо лучшим совпадением моим интересам, чем гигантская суперкорпорацая Apple.

И я знаю, что в сентябре у Apple состоится плановая презентация, на которой, помимо новых iPhone, могут анонсировать позитивные изменения в Apple Music.

Но ждать этого я, конечно же, не буду.

Потому что Яндекс. Музыка хороша уже сегодня. За короткое время моя медиатека пополнилась пятью сотнями крутейших треков, которые Apple Music ни разу не потрудился даже предложить. Каждый день я слушаю что-то действительно новое. Или старое, но классное.

Я жуткий меломан, ни дня не могу провести без музыки в AirPods или в чём-нибудь «получше». И вместо того, чтобы с нетерпением ждать утра пятницы каждую неделю, я просто открываю Яндекс. Музыку каждое утро и наслаждаюсь.

Так что спасибо Яндексу за действительно хороший российский сервис, который может задать жару именитому западному конкуренту. Ребята из Купертино, не отставайте.

Подключиться к Яндекс. Музыке можно за 169 руб., взяв пакет Яндекс. Плюс: в него входит 10%-тная скидка на такси, отбиваемая в Москве максимум за две поездки в месяц. А дальше вообще чистый профит.

Только подключайте подписку не через приложение для iPhone и iPad, а через веб-версию. Тогда вам не придется каждый месяц доплачивать 30% к вышеупомянутой стоимости в кассу Apple.

P. S. Если ввести в веб-версии фразу Nyan Cat и нажать на поиск, по экрану пробежит тот самый кот. Такая вот пасхалка. Извините за жутко старые мемы, узнал случайно. Может еще какие-нибудь фишки знаете?