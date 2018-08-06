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День города: стартовал прием заявок на участие в праздничном концерте
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День города: стартовал прием заявок на участие в праздничном концерте 

Информационный портал Департамента культуры города Москвы 2 часа назад
Фото: Информационный портал Департамента культуры города Москвы
Московский продюсерский центр запустил конкурс «Лайн-ап #Моспродюсер. День города — 2018». Музыканты могут подать заявку на участие в праздничном концерте, посвященном 871-летию Москвы. Концерт пройдет в парке Победы на Поклонной горе 8 и 9 сентября.
Исполнителям и музыкальным группам (участникам должно быть не менее 18 лет) надо заполнить анкету на официальной странице проекта. Песня должна быть на русском языке. Прием заявок продлится до 18 августа включительно.
28 или 29 августа жюри устроит полуфиналистам живое прослушивание. Выбирая победителей проекта, эксперты будут оценивать оригинальность песни и профессионализм исполнителей.
Проект «Лайн-ап #Моспродюсер» позволяет молодым артистам стать участниками главных городских мероприятий — Дня города, выпускного, Дня молодежи и других. Победители конкурсов выступают на крупнейших площадках столицы вместе со звездами российской сцены.
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