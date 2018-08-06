Стартовал прием заявок на участие в концерте, посвященном 871‑летию Москвы

Московский продюсерский центр запустил конкурс «Лайн-ап #Моспродюсер. День города — 2018», музыканты могут подать заявку на участие в праздничном концерте, посвященном 871-летию Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Концерт пройдет в парке Победы на Поклонной горе 8 и 9 сентября.

«Исполнителям и музыкальным группам (участникам должно быть не менее 18 лет) надо заполнить анкету на официальной странице проекта. Песня должна быть на русском языке. Прием заявок продлится до 18 августа включительно», — говорится в сообщении.

28 или 29 августа жюри устроит полуфиналистам живое прослушивание. Выбирая победителей проекта, эксперты будут оценивать оригинальность песни и профессионализм исполнителей.

Проект «Лайн-ап #Моспродюсер» позволяет молодым артистам стать участниками главных городских мероприятий — Дня города, выпускного, Дня молодежи и других. Победители конкурсов выступают на крупнейших площадках столицы вместе со звездами российской сцены.