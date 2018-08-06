Музыкальный ретро-вечер прошёл в ДК Дружба 

Фото: ДК «Дружба»
В минувшую пятницу жители и гости поселения Вороновское окунулись в прошлое, вспомнили свои молодые годы.
Всё это стало возможным благодаря музыкальному мероприятию, которое прошло в Доме культуры в рамках столичного проекта «Московское долголетие». Фотоотчёт о мероприятии предоставлен на официальной странице культурного учреждения в социальных сетях.
Ретро-вечер «Это было недавно, это было давно…» собрал в фойе Дома культуры любителей музыки 50-70 годов прошлого века.
Любимые песни прошлых лет, танцевальные мастер-классы и песни под баян не оставили равнодушными участников музыкального вечера.