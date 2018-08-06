Пелагея (Pelageya) 

Детство Пелагея Сергеевна Ханова родилась в Новосибирске в семье, которая была тесно связана с музыкальным искусством. Мама Пелагеи, Светлана, была довольно известной джазовой певицей. Потеряв голос после затяжной болезни, мужественная женщина не сломалась и сменила музыкальную сцену на театральную. В течение всей последующей карьеры мама Пелагеи работала режиссером и преподавала актерское мастерство в одном из местных театров. Творческая биография певицы началась еще до школы. Это случилось в Питере. Мама взяла четырехлетнюю дочь на выставку авангардистов. Там она навсегда влюбилась в сцену. В 8 лет Ханова поступила в музыкальную спецшколу в Новосибирске, которая действовала при консерватории. Пелагея оказалась первой вокалисткой в истории заведения. Именно тут ее впервые услышал лидер музыкального коллектива «Калинов мост» Дмитрий Ревякин. Музыкант предложил родителям привезти дочь в столицу, где девочка сможет участвовать в конкурсе «Утренняя звезда». Совет Ревякина оказался правильным: Пелагея получила титул «Лучшая исполнительница народной песни в России 1996 года». После этого началась череда новых достижений. Молодая артистка успешно выступала на конкурсах «Юные дарования Сибири», «Новые имена Планеты», а также появлялась на сцене КВН (в составе команды Новосибирского государственного университета) и пела сразу для трех президентов на трехстороннем саммите России, Франции и Германии. Карьера 14-летняя Пелагея экстерном окончила школу и поступила в Российскую академию театрального искусства в Москве. Позже певица стала солисткой группы «Пелагея», с которой в скором времени выпустила свой первый сингл «Любо!». Несмотря на весьма необычный музыкальный стиль композиция стала очень популярна. В 2006 году о жизни и творчестве одной из самых известных певиц в современной истории России был снят автобиографический фильм «Вундеркинды». В период с 2006 по 2009 она много гастролировала по России и странам СНГ, в середине этого промежутка представив публике первый студийный альбом «Девушкины песни». В пластинку вошло 12 песен — преимущественно народные композиции, перепетые Пелагеей. В 2009 году Пелагея выпустила интернет-релизом, а через год и на носителе новый двойной альбом «Тропы», в который вошли русские народные, казачьи и авторские песни. На двух дисках записаны знаменитые песни, исполненные Пелагеей: «Ой, да не вечер», «Розы», «Полночный всадник», «Былинка», «Степь», «Оборотень-князь» и другие. Первое выступление коллектива состоялось на праздновании 300-летия Санкт-Петербурга и было тепло принято зрителями. В 2012 году девушку пригласили на вокальное шоу талантов «Голос» в качестве наставницы. А через два года певица стала тренером-наставницей в шоу «Голос. Дети». Личная жизнь В 2010 году исполнительница народных песен вышла замуж за режиссера проекта «Comedy Woman» Дмитрия Ефимовича. Примечательно, что познакомилась с ним Пелагея, когда ей было всего 11 лет — на выступлении КВН в 1997 году. Брак долго не продлился, а супруги развелись уже через два года. В 2016 году прессе стало известно о романе Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина. Слухи и сплетни подогревали совместные появления пары на публике. Певицу заметили на ЧМ-2016 по хоккею в России в числе жен и подруг хоккеистов сборной. Отметим, что Иван Телегин расстался с гражданской супругой, которая подарила ему сына. Спустя три месяца после рождения мальчика спортсмен покинул семью, дав волю слухам о роли Пелагеи в семейной драме. 16 июня 2016 года Пелагея и Иван Телегин поженились в Кутузовском ЗАГСе Москвы. На церемонии присутствовали только близкие и друзья пары. Свадьба Пелагеи и Телегина не афишировалась. Молодожены отправились после бракосочетания в ресторан, а затем улетели в Грецию. Дискография «Любо!» «Пелагея» «Сингл» «Девушкины песни» «Сибирский драйв» «Тропы»