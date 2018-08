Адель (Adele) 

Детство Будущая звезда появилась на свет в Тоттенхэме — одном из районов северного Лондона, который печально известен частыми массовыми беспорядками и организованной преступностью. Как правило, в этой части британской столицы проживают эмигранты из арабских стран и выходцы из бедных семей. Именно ко второй категории и относилась семья Адель . Ее мама Пенни Эдкинс воспитывала дочку сама: Адель не было и 3-х лет, когда отец бросил семью. Музыкальные способности обнаружились у девочки очень рано. Она заслушивалась «Спайс-герлз» и Габриэль и замечательно пела, но певицей себя не видела. Адель сильно комплексовала из-за своей внешности: считала себя излишне полной. Тем не менее, понимание себя пришло в 13 лет, когда Адель впервые услышала Эллу Фитцджеральд, Дасти Спрингфилд и Этту Джеймс. По ее словам, в этот момент она поняла, что ее путь — отнюдь не танцевальная музыка. Девочка попросила у мамы купить ей гитару и начала учиться играть, в процессе осознав, что она не только способна петь, но и неплохо сочиняет. Поэтому, лишь освоив инструмент, отправилась на прослушивание в престижнейшую Лондонскую школу исполнительского искусства и технологий в Кройдоне. В 2006 году Адель окончила престижную Лондонскую школу исполнительского искусства и начала стремительное восхождение к славе. Тогда ей исполнилось 18 лет, и она уже умела играть не только на гитаре, но и на фортепьяно. Карьера В этом же году Адель записала пару демо-версий своих композиций — таким было домашнее задание педагога школы. Песни так понравились друзьям Адели, что они выложили их в MySpace. Так случилось, что композиции прослушали крупные продюсеры из британской звукозаписывающей компании XL Recordings и позвонили девушке с предложением сотрудничества. И после этого началось долгое восхождение Адели к вершинам европейского музыкального олимпа. Первый сингл певицы «Hometown Glory» увидел свет в октябре 2007 года и был издан очень ограниченным тиражом. Но уже год спустя он был переиздан, а сама композиция удостоилась номинации на премию Грэмми. А в декабре 2007 года исполнительница подписала контракт с известной студией звукозаписи и выпустила второй хит под названием «Chasing Pavements». Песня 4 недели продержалась на вершине хит-парада Британии. В самом начале 2008 года появился дебютный альбом Адель под названием «19». Всего через несколько дней он взлетел на вершину хит-парада. За месяц было продало полмиллиона копий диска «19», получившего таким образом статус «платинового». С этих пор взлет Адели становится суперстремительным и всепобеждающим, к 2011-му году достигнув такого коммерческого и зрительского успеха, что критикам осталось лишь, разведя руками, сравнить ее успех с успехом «Битлз»! Новая победа ждала Адель в 2012 году. Ее композиция «Set Fire to the Rain» возглавила «горячую сотню» хитов национального хит-парада США. В мае того же года становится известно, что альбом Адель «21» раскуплен в количестве более 4 миллионов копий на родине певицы. В том же месяце исполнительница, получив 12 наград в 20 номинациях, становится триумфатором «Billboard Music Award». Но наибольшим успехом, пришедшим к Адель в 2012 году, становится получение премий «Оскар» и «Золотой глобус». Обе награды британская звезда заслужила исполнением саундтрека к очередной картине о Джеймсе Бонде. Несколько позже к двум наградам песни присоединилась третья — «Грэмми». Забегая вперед, стоит сказать, что апогеем творчества певицы альбом «19» все же не стал, и все успехи первой студийной пластинки уже три года спустя превзошел второй альбом Адели, получивший название «21». Количество наград, которые стали сыпаться на британку, словно из рога изобилия не перечислить и не сосчитать. В настоящее время Адель работает над своим третьим студийным альбомом, потихоньку собирая музыкальный материал для своей третьей пластинки. История британской звезды далека от своего завершения. А значит, уже сегодня можно точно сказать, что Адель еще долго будет радовать нас своим проникновенным голосом и завораживающими композициями. Лмчная жизнь С 2011 года личная жизнь Адель связана с Саймоном Конекки . Певица и бизнесмен жили гражданским браком, несмотря на известие о том, что Адель беременна. В октябре следующего года у супругов родился сын, которого они назвали Анджело Джеймс Конекки. После рождения первенца Адель, и до этого отличавшаяся пышными формами, набрала вес. Музыкантку изменения в ее внешности не расстроили. После рождения ребенка в американской и британской прессе с завидным постоянством стали появляться новости о якобы готовящейся свадьбе счастливых родителей. Однако официальной информации по этому поводу пока нет. Дискография Всего у Адели есть три студийных альбома с лаконичными названиями: 2008 «19» 2011 «21» 2015 «25» Также в них входят два мини-альбома: «iTunes Live from SoHo» и «iTunes Festival: London 2011» — и десять самостоятельных синглов, не вошедших в альбомы. Кроме того Адель отдельно издала в 2011 году видеоальбом «Live at the Royal Albert Hall» и за свою музыкальную карьеру презентовала 9 музыкальных видео.