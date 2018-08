Майкл Джексон (Michael Jackson) 

Детство Майкл Джозеф Джексон появился на свет 29 августа в семье Джозефа и Кэтрин Джексон , в американском городке Гэри (штат Индиана). Мальчик стал седьмым ребенком из девяти детей пары. Детство звезды нельзя назвать счастливым — позже Джексон не раз упоминал о том, что его отец был настоящим тираном, угнетающим детей морально и физически. О некоторых зверствах главы семейства певец рассказал на шоу Опры Уинфри в 1993 году. В 1964 году братья создали группу «The Jacksons». Изначально в состав входили старшие Тито, Джереми и Джеки , а Майкл и Марлон были музыкантами-дублерами, играли на тамбурине и конго. Позже Майкл занял место бэк-вокалиста, а также сопровождал каждое выступление танцами. Строгий отец наблюдал за репетициями группы с ремнем в руках и пускал кожаное оружие в ход, если ему что-то не нравилось. В 1966 году группу решено было переименовать в «Jackson 5» («Пятерка Джексона»), а Майкл стал солистом. Юные музыканты победили на городском конкурсе талантов с песней «I Got You (I Feel Good)», после чего отправились на гастроли по Среднему Западу, продлившиеся до 1968 года. В 1970 группа братьев вышла на национальный уровень — их первые синглы поднялись на лидирующие позиции американского чарта Billboard. Уже тогда Майкл приковывал внимание публики эксцентричными танцами, которые он копировал у Джеки Уилсона и Джеймса Брауна . Карьра В 1973 году успех семейного проекта начал падать, звукозаписывающая компания ограничивала их финансовые возможности, и в 1976 году они подписали контракт с другой фирмой, в результате чего им пришлось снова сменить имя на The Jacksons, так как «Motown» забрал имя «Jackson 5» себе. С 1976 по 1984 годы они издают ещё 6 альбомов, разъезжая по стране в турне. Между тем Джексон выпустил четыре сольных альбома и ряд успешных сольных синглов, среди которых «Got to Be There», «Rockin' Robin» и достигший в 1972 году первого места в чартах «Ben» (баллада, посвящённая его домашней крысе). В 1978 году американский артист принял участие в экранизации бродвейского мюзикла «Удивительный волшебник из страны Оз» вместе с Дайаной Росс . Съемочная площадка свела его с музыкальным режиссером Квинси Джонсом , который взял талантливого певца, исполнившего роль Страшилы, под свое крыло. Первые плоды сотрудничества дали о себе знать в 1979 году, когда Майкл представил публике пятый сольный альбом «Off the Wall» (в переводе на русский — «Чуждый условностям»). С записью альбома музыканту помогали Пол Маккартни Стиви Уандер . Четыре сингла с пластинки попали на первые строчки хит-парада Billboard Hot: «Don’t Stop 'Til You Get Enough», «Rock with You», «She’s Out of My Life» и «Off the Wall». По всему миру было распродано 20 миллионов копий альбома. Затем, в ноябре 1982 года, был выпущен альбом «Thriller», который вошел в историю в качестве наиболее продаваемого альбома в мире и подарил Америке и миру такие бессмертные синглы, как «The Girl Is Mine», «Beat It», «Wanna Be Startin' Somethin'», «Human Nature», «P. Y. T. (Pretty Young Thing)» и «Thriller». Этот альбом держался на вершинах хит-парадов на протяжении рекордных 37 недель и принес Майклу Джексону восемь статуэток Grammy Awards. Эти результаты по сей день никто не смог повторить. В 1983 году музыкант выпускает трек «Billie Jean». Почти сразу же певец снимает музыкальное видео на эту композицию, в котором совмещает танцы, спецэффекты, сложные сюжеты и звездные камео. Певец пытается протолкнуть видео на «MTV», но безуспешно. Исследователи этого периода признают, что такое неприятие творчества Майкла Джексона, скорее всего, было связано с расовыми стереотипами, но сотрудники «MTV» отрицают какое-либо проявление расизма. Тем не менее, « Билли Джин » стал первым клипом афроамериканского исполнителя, попавшим в горячую ротацию канала. Во время одного из выступлений в 1983 году Джексон впервые представил миру свою «лунную походку», которая в будущем стала визитной карточкой талантливого певца и танцора. А в видео на песню «Smooth Criminal» Джексон продемонстрировал антигравитационный наклон. Следующий альбом «Bad» вышел в 1987 году. Сразу после выхода альбома Майкл Джексон отправился в первое международное сольное турне «Bad Tour», за следующие три года посетив 15 стран со 123-мя концертами. Каждое выступление Джексон превращал в блистательное шоу: демонстрировал безумные танцевальные па, общался со зрителями. Во время одного из лондонских концертов он попал в Книгу рекордов Гиннеса — на выступление пришли рекордные полмиллиона зрителей. В 1989 году Элизабет Тейлор во время церемонии вручения премии Soul Train Music Awards назвала Майкла Джексона «настоящим королем поп-, рок— и соул-музыки». Поклонники сократили ее фразу — «Король поп-музыки», и это прозвище закрепилось за Майклом навсегда. Дальнейшими альбомами стали: «Dangerous» (1991), «HIStory: Past, Present & Future — Book 1» (1995). Знаменитейшими песнями Майкла Джексона остаются «You Are Not Alone», «Earth Song», «Black or White» и многие другие. Со временем внешность Джексона весьма изменилась. Кожа посветлела, форма носа стала другой. Сам Джексон поведал миру лишь о трех своих пластических операциях, хотя в прессе указывалось большее количество. Дальнейшие события в биографии Майкла Джексона носили негативный характер. Певца обвиняли в развращении малолетних, эта информация активно освещалась в прессе. В 2001 году вышел альбом Джексона «Invincible», в 2003 — «Number Ones», в 2004 — «The Ultimate Collection’ Box Set». В 2003 году после обыска дома Джексона ему снова были выдвинуты обвинения в совращении малолетних. После длительного судебного разбирательства, в 2005 году невиновность певца была подтверждена. В 2009 году певец планировал выпустить новый альбом. Также Джексон собирался выступить с прощальной серией концертов. Но осуществить грандиозные планы так и не удалось — биография Майкла Джексона оборвалась 25 июня. Смерть Майкла Джексона потрясла не только фанатов, а весь мир. Помимо этого за свою недолгую жизнь Майкл Джексон успел сняться в более 20 фильмах. Музыкант впервые дебютировал в двадцать лет в фантастической ленте «Виз» Сидни Люмета. Затем снимался в короткометражках, к примеру, «Капитан Ио» Фрэнсиса Форда Копполы. Также поп-король сыграл в фильмах «Люди в черном 2», «Лунная походка», «Призраки». Его последней работой стала роль в картине «Вот и все», фильм был снят в 2009 году. Личная жизнь Первой любовью Джексона стала тогда ещё юная актриса Татум О’Нил, в которую влюбился, будучи тинейджером, в 1970-х годах. Однако вскоре чувства между ними остыли. После, Джексон увлекся моделью Брук Шилдс. Со слов модели, между ними не было сексуальных отношений, была только крепкая дружба. Когда Джексон и Шилдс стали старше, они стали видеться реже, вплоть до прекращения контактов в 1993 году. Майкл Джексон был женат дважды. Первой супругой музыканта стала дочь Короля рок-н-ролла — Элвиса Пресли . С Лизой Марией Пресли Джексон впервые встретился в 1975 году на мероприятии MGM Grand Hotel в Лас-Вегасе, однако на тот момент ей исполнилось всего 8 лет. Следующая встреча состоялась в 1993 году. После этого они начали общаться и быстро стали лучшими друзьями; Лиза поддерживала его в тот период, когда, казалось, все отвернулись от Джексона. Однажды он спросил девушку по телефону: «Если бы я попросил тебя выйти за меня замуж, ты бы сделала это?». Через полгода они тайно поженились в Доминиканской республике. В 1996 году их брак распался, но бывшие супруги остались друзьями. В ноябре 1996 года артист женился на Дебби Роу, некогда работавшей медсестрой. От этой женщины у певца есть двое детей: сын Принц Майкл Джозеф Джексон-младший родился в 1997 году, а спустя год супруга подарила поп-королю дочь Пэрис-Майкл Джексон. Союз Майкла Джексона и Дебби Роу продлился до 1999 года. В 2002 году от суррогатной матери на свет появился третий ребенок артиста — Принц Майкл II. Майкл внёс значительный вклад в развитие популярной музыки, видеоклипов, танца и моды. Певец скончался 25 июня 2009 года в результате передозировки лекарственных препаратов. Дискография 1972 Got to Be There 1975 Forever, Michael 1973 Music & Me 1979 Off the Wall 1982 Thriller 1987 Bed 1991 Dangerous 1995 HIStory: Past, Present and Future, Book I 2001 Invincible 2009 This is it 2014 Xscape Фильмография 1978 Виз 1988 Лунная походка 1996 Призраки 2002 Люди в черном 2 2004 Мисс Изгой 2009 Вот и все