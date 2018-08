Леди Гага (Lady Gaga) 

Детство Стефани Джоанн Анджелин Джерманотта родилась 28 марта 1986 года в Нью-Йорке. Отец — предприниматель, антрепренер, в прошлом музыкант Джозеф Джерманотта, мать — Синтия Джерманотта. Оба родителя являются американцами итальянского происхождения. Ещё маленькой девочкой Стефани серьёзно увлеклась музыкой, видимо эта страсть передалась ей с генами. Её отец играл в прибрежных клубах, поэтому музыка для неё была чем-то самым обычным и в то же время необходимым для жизни. В 4 года, тогда ещё будущая Леди Гага , играла на пианино и записывала песни своего кумира Майкла Джексона на свой детский магнитофон. А первую собственную композицию она сочинила в 13 лет. В 1997 году Стефани пошла учиться в римско-католическую школу Convent of The Sacred Heart. Ее одноклассницами были Пэрис Хилтон и Кэролайн Кеннеди, но, по словам певицы, они взаимно игнорировали друг друга. Гага исполняла песни в школьном джаз-оркестре и была гораздо умнее своих сверстников. Поэтому уже в 17 лет она сумела раньше срока сдать программу музыкального театра Клива Дэвиса Нью-Йоркской школы искусств. В мире есть лишь 20 человек, которые сумели сделать это. После окончания школы в 2003 году она стала студенткой Школы искусств при Нью-Йоркском университете. В это время она переехала от своих родителей в общежитие университета. Отучившись два курса, Стефани покинула Школу, чтобы заняться сценической деятельностью. Карьера В 2000 году Леди Гага начала выступать на сцене клуба Bitter End. В это время в школе она стала участвовать в нескольких мюзиклах, которые ставили сами ученики. В этом же возрасте она играла в группе Regis Jazz Band. В следующем году Стефани пригласили выступать в клубах нью-йоркского даунтауна вместе с группами Mackin Pulsifer и SGBand. Именно в 15 лет девушка впервые вышла на сцену в ультра-короткой мини-юбке и бикини. С этого момента началась новая, эпатажная веха в жизни юной Стефани. Как раз в данный период Стефани приняла решение стать необычной эпатажной певицей и с 2006 года начала сотрудничество с продюсером Робом Фузари. Тогда и зазвучало имя Леди Гага, Lady Gaga. Это был псевдоним, взятый от песни Queen «Radio Ga Ga». В это же время она подписала свой первый контракт с лейблом Def Jam Recordings, который принадлежит мировому звукозаписывающему гиганту Universal Music Group. Однако меньше чем через год договор был расторгнут. В январе 2008 года Гага становится известной и как автор песен. Совместо с музыкальным лейблом Interscope Records девушка писала песни для Бритни Спирс , Ферджи, Pussycat Dolls. Позднее девушка познакомилась с рэпером Akon, которому понравилась демо-запись песен Lady GaGa. В итоге он подписал с ней контракт на запись альбома от собственного лейбла Kon Live Records. Популярность пришла к Леди Гаге после выхода в Канаде ее первого альбома «The Fame» в 2008 году. Диск имел коммерческий успех, он возглавлял чарты в шести странах, входил в десятку лучших в рейтингах радиостанций по всему миру. Особо были отмечены песни «Just Dance» и «Poker Face». Свой первый концерт после выхода пластинки она дала осенью того же года. Помогали ей музыканты из группы New Kids on the Block. В январе следующего года она отправилась в тур с Pussycat Dolls по европейским странам. С самостоятельными гастролями Леди Гага отправилась в марте 2009 года по Северной Америке. В последующие несколько лет она получила пять премий Грэмми, притом, что была номинирована на нее 12 раз. Второй альбом «The Fame Monster» Леди Гаги вышел в ноябре 2009 году, в него вошли такие синглы как «Bad Romance», «Telephone» (записанный певицей при участии Бейонсе Ноулз), «Alejandro», «Monster», «Dance in the Dark». Леди Гага является обладательницей внушительного списка наград за свои песни: «Эмми», пять премий «Грэмми» и тридцать премий МТV в разных странах. За четыре года успешной полноценной карьеры певица выпустила 5 музыкальных альбомов. Леди Гага является победительницей «American Music Awards» — одной из самых значимых музыкальных церемоний США. Помимо этого, Стефани снималась и в нескольких кинопроектах с различным успехом. Например: роль Хамелеона в «Мачете убивает» — полный провал, номинация на худшую роль. Но огромный успех и признание она получила в сериале «Американская история ужасов» в сезонах «Отель» и «Роанок». Теперь многие граждане США узнают её по ролям графини Элизабет и Скаты, за эти съёмки Стефани получила крупные гонорары, часть которых пошла в детские дома и приюты. Также был снят фильм «История леди Гаги», описывающий жизнь и труд певицы по её собственным воспоминаниям и документальным подтверждениям. Критикой оценён как «объективный, качественный мемуар». Личная жизнь О личной жизни певицы известно, что с 2005 Гага в течение 3 лет проводила все свое время с музыкантом Люком Карлом. Далее с 2008 по 2009 звезда встречалась со своим продюсером Робом Фузари, а с 2009 по 2010 годы певица была увлечена креативным директором Мэтью Уильясом. Далее на съемках клипа «You and I» звезда познакомилась с актером Тейлором Кинни в 2011 году. И спустя несколько месяцев певица начала встречаться с ним. В 2012 году возлюбленные на какое-то время расстались, но затем возобновили свой роман. В День святого Валентина, 14 февраля 2015 года, ее возлюбленный сделал ей предложение, которое Гага приняла. Но не смотря на это уже в июле 2016 года Стефани заявила о том, что они с Тейлором расстались. Дискография 2008 The Fame 2009 The Cherrytree Sessions 2009 Hitmixes 2009 The Fame Monster 2010 The Remix 2010 The Singles 2011 Born This Way: The Remix 2011 Born This Way: The Collection 2011 Born This Way 2013 Artpop 2014 Cheek To Cheek 2016 Joanne