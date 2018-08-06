Анжелика Варум (Anzhelika Varum) 

Детство Мария Варум (настоящее имя популярной певицы) родилась в украинском Львове. Ее родители — творческие и достаточно известные люди. Отец Юрий Ицхакович Варум — знаменитый композитор, а мать Галина Михайловна Шаповалова — театральный режиссер-постановщик. Из-за непрерывных гастролей родителей девочке большую часть детства пришлось провести с бабушкой. Музыкальное образование Анжелика Варум получила дома. Отец был категорически против посещения ребенком советской музыкальной школы. Он был уверен, что она ограничит свободу музыкального мышления дочки. За фортепиано Маша села в возрасте пяти лет, гитару же взяла в руки уже в школьные годы. Талант был налицо и, в выпускных классах, девушка уже оправилась в свой первый гастрольный тур. Сцена настолько привлекала девушку, что после получения аттестата она отправляется в Москву и подает документы в Щукинское театральное училище. Но экзамены абитуриентка провалила, поэтому ей пришлось вернуться к родителям и начать подрабатывать в студии отца, исполняя бэк-вокальные партии. Также девушка несколько лет работала на подпевках у эстрадных звезд. Карьера В 1990 году Анжелика Варум впервые заявила о себе, как о самостоятельной певице. Девушка записала песню «Полуночный ковбой». Композиция вмиг стала шлягером. С этой же песней певица участвовала в программе «Утренняя звезда» и на концерте в «Олимпийском». Спустя год появился дебютный альбом певицы под названием «Good Bye, мой мальчик». Композиции «Good Bye, мой мальчик» и «Соседский паренёк» стали хитами, а клип «Человек-свисток» запомнился ярким видеорядом и фразой, которая стала крылатой «Так грустно, что хочется курить». Второй альбом «Ля-ля-фа» 1993 года упрочил популярность Варум. Песня «Художник, что рисует дождь» стала знаменитым хитом, песня «Городок» долгое время являлась саундтреком к популярной одноименной юмористической передаче, а «Ля-ля-фа» стала номинантом на премию «Песня года». Спустя 5 лет после начала карьеры Варум подводит своеобразный итог творческой деятельности и выпускает альбом «Избранное». В этом же году выходит третья пластинка певицы под названием «Осенний джаз». Он стал стильным и ярким, за что и завоевал премию «Овация», как лучший в 1995 году. Одноименный клип назвали лучшим по итогам года, а сама артистка стала лучшей певицей. На пару лет Варум делает перерыв в музыкальной карьере и пробует себя в роли актрисы. Она сыграла роль украинки Кати в спектакле режиссера Леонида Трушкина «Поза эмигранта» по пьесе Ганны Слуцки «Банкир». За прекрасную игру в этой постановке Анжелика получила театральную премию «Чайка». Примерно тогда же она играет одну из первых ролей в фильме «Небо в алмазах». В 1997 году родился творческий союз Анжелика Варум — Леонид Агутин. А в 1999 году вышел седьмой альбом «Только она», а вслед за ним и пластинка «The Best», как итог 10-летней творческой работы. В это же время Анжелика Варум дебютировала в кино. Артистка сыграла одну из главных ролей в ленте «Небо в алмазах» Василия Пичула. Весной 2001 года артистка порадовала поклонников совместными концертами с Леонидом Агутиным и звездой мировой музыки Элой Ди Меолой. Через полгода была создана звукозаписывающая компания «Varum Records Company», где Варум выступает и как артист и как музыкант и как продюсер. 2002 год и новый диск под названием «Стоп, любопытство». И опять же совместные программы с Леонидом Агутиным «Римские каникулы». В 2004 году Анжелика сотрудничает с популярным ВИА «Сливки». Вместе с герлсбэндом Варум записывает песню и музыкальный клип «Самая лучшая». В новогоднюю ночь 2005 года Анжелика Варум появилась в новом фильме «Двенадцать стульев». Мюзикл сняли по мотивам легендарного произведения Ильфа и Петрова. Певица предстала в образе Эллочки-людоедки. В этом же году Агутин и Варум снова представили новую программу под названием «Ты и я». Она с успехом была принята поклонниками не только в России, но и в Азербайджане, Казахстане, Израиле, Польше, Германии, Латвии, США и на Украине. Долгожданный сольный альбом Анжелики Варум «Музыка» вышел осенью 2007 года. Правда в него, кроме новых композиций, вошли и уже известные. В поддержку новой пластинки певица объехала уже с сольными концертами некоторые страны СПГ. Спустя два года певица выпустила следующий студийный диск «Если он уйдет» из 10-ти композиций. В 2011 году за заслуги в области искусства Анжелика получает почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». В январе 2013 года Анжелика Варум и Леонид Агутин уезжают в концертный тур «Как не думать о тебе?» по странам СНГ, России, США и Канаде. Затем певица погружается в работу официальным альбомом «Сумасшедшая», изданным в 2013 году. Вместе с выходом пластинки Варум презентует два клипа на песни «Сумасшедшая» — заглавную песню альбома, и «Я всегда с тобой». Личная жизнь Многие ошибочно считают, что Леонид Агутин был первым и единственным мужем Анжелики Варум. На самом деле певица была замужем дважды. Первым супругом стал Максим Никитин. Они учились вместе с артисткой еще в школе, а после вместе работали. В браке пара прожила почти 8 лет, однако, детей у них так и не появилось. За Леонида Агутина Анжелика вышла в 2000 году. На тот момент они уже три года встречались и работали вместе. Церемония бракосочетания проходила в Венеции. За год до этого у них родилась дочь Елизавета. Девушка пошла по стопам звездных родителей. Она долгое время жила в Майами и создала там свою рок-группу, с которой пока выступает только на школьных концертах. Дискография 1991 Good bye, мой мальчик 1993 Ля-ля-фа 1995 Осенний джаз 1996 В двух минутах от любви 1996 Зимняя вишня 1998 Только она… 2000 Служебный роман 2002 Стоп, любопытство 2007 Музыка 2009 Если он уйдет 2013 Сумасшедшая 2016 Женщина шла