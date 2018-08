Дима Билан (Dima Bilan) 

Детство Дима Билан родился 24 декабря 1981 года в семье инженера и социальной работницы. На свет будущий кумир появился в маленьком городке Усть-Джегут (Карачаево-Черкесия). Настоящее имя Димы Билана — Виктор Николаевич Белан . Кроме Виктора в семье Белан росли две дочери — Анна и Елена. Позже семья будущей звезды переехала в Кабардино-Балкарию и поселилась в городе Майский. Свое имя официально на псевдоним артист поменял в 2008 году. Новое имя выбрано не случайно. Дмитрием звали дедушку Билана, которого он очень любил. Когда Вите был всего один год, семья переехала в Набережные Челны. А спустя пять лет Биланы перебралась в город Майский Кабардино-Балкарии. Здесь будущий певец и пошел в школу. К музыке у Димы была тяга с детства. С 5-го класса будущий певец посещал музыкальную школу, окончив образовательное учреждение по классу аккордеона. Уже тогда талантливый парень участвовал во всевозможных конкурсах, а в 1999 году даже отправился в Москву на детский фестиваль «Чунга-Чанга», где получил диплом от самого Иосифа Кобзона . В 2000-ом году юноша поступил в «гнесинку», в которой учился до 2003 года. А затем перенаправился в актерский факультет ГИТИСа. Карьера В 2000 году в эфир MTV Russia попало первое видео Димы Билана. Его на собственные деньги сняла первый продюсер певца Елена Кан. Это была песня «Осень», клип на которую был снят на берегу Финского залива. Еще студентом Дима Билан познакомился со своим будущим продюсером Юрием Айзеншписом. Последний сразу разглядел талант в кабардинском мальчике и начал с ним работать. Дебютировал на сцене Билан в 2002 году. Он выступил на фестивале «Новая волна» в Юрмале. Там он представил песню «Бум» и занял четвертое место. А после конкурса начал снимать клип на эту композицию, а затем на песни «Я ночной хулиган», «Я ошибся, я попал» и «Ты, только ты». Кстати, в клипе «Я так люблю тебя» снялась дочка Игоря Крутого. Стоит отметить, что во время работы с Айзеншписом Дмитрий Билан подражал певцу Данко. В сотрудничестве с Айзеншписом в 2004 году появился альбом «На берегу неба». Среди новых песен поклонники и критики отметили композицию под названием «Ты должна рядом быть». 20 сентября 2005 года ушел из жизни Юрий Айзеншпис. Диме тут же посыпались предложения о сотрудничестве из других продюсерских компаний. В результате певец решил разорвать отношения с центром бывшего наставника. В тот момент компания Айзеншписа потребовала не использовать бренд «Дима Билан», право на который принадлежало этой организации. Но в 2008 году благодаря союзу Димы Билана с Яной Рудковской конфликт удалось решить. Сразу две премии «Золотой граммофон» оказались в кармане Димы Билана в 2005 году. Награду он получил в Санкт-Петербурге и Алма-Ате за песню «Ты должна рядом быть». А на проекте «Новые песни о главном» артисту достался приз Первого канала от профессионального жюри. В 2006 году Дима Билан участвовал в «Золотой шарманке», а также в Киеве в «Международных Вознаграждениях Музыки». Там он стал «Певцом года». И как раз там песня была впервые исполнена песня «Never Let You Go». Ярчайшим моментом и пиком в творческой биографии Димы Билана является долгожданная победа на «Евровидении 2008», которая так нелегко далась артисту. В тандеме с прославленным музыкантом Эдвином Мартоном и олимпийским чемпионом Евгением Плющенко Дима Билан в финале конкурса подарил всему миру удивительный номер на льду под песню Believe. Дима стал первым в истории россиянином, победившим в конкурсе. Постепенно Дима становится лучшим, совершенствуя свой профессионализм. Признанием бесспорного таланта артиста стала вверенная ему роль Посла «Сочи 2014». Фактически каждая композиция, которую исполняет Дима Билан, становится хитом. Такой композицией стала и песня под названием «Мечтатели», ставшая любимым синглом миллионов российских фанатов певца. Дима Билан активно участвует в телевизионных проектах. В 2012 году певец стал наставником популярного шоу Первого канала «Голос» для взрослых участников. В 2014 стартовал телепроект «Голос. Дети», в котором Дима Билан также выступал в роли наставника. Коллегами по новому шоу были Пелагея и Максим Фадеев , которого в третьем сезоне заменил Леонид Агутин . Проект имел большой успех. Наставником шоу «Голос» для взрослых участников Билан стал и в 2016 году. Это был уже 5 сезон, судейские кресла с певцом разделили Полина Гагарина Григорий Лепс и Леонид Агутин. Личная жизнь Исполнитель не любит распространяться о своей личной жизни. Из-за такого рода таинственности по России ходят весьма противоречивые слухи и домыслы, касающиеся амурных дел певца. Одной из таких сплетен является роман Димы Билана с его продюсером Яной Рудковской. Однако они оба факт их близости опровергают. Тем более, что Яна замужем за фигуристом Евгением Плющенко. Какое-то время считалось, что женой Дмитрия может стать известная модель Лена Кулецкая . Эти отношения продолжались довольно долго, и факт вручения кольца на Евровидении указывал на скорую свадьбу. Однако, чуда так и не произошло. Позднее пара объявила о том, что у них никогда не было близких отношений, а все происходящее назвали игрой на публику ради пиара. После расставания с Кулецкой Билана стали подозревать в интрижке с другой красавицей-фотомоделью Юлианной Крыловой. Девушка даже снялась в нескольких клипах певца, которые поражают своей откровенностью. Однако, сам Билан утверждает, что между ними лишь крепкая дружба. Желтая пресса после того, как музыкант стал отрицать любовные отношения с девушками, заподозрили в нетрадиционной сексуальной ориентации. Был найден даже его «жених» некто Ровенс Притула, но слухи так и остались слухами. Дискография 2003 Я Ночной Хулиган 2004 На Берегу Неба 2006 Время Река 2006 Это Была Любовь 2008 Против Правил 2009 Believe 2011 Мечтатель 2013 Дотянись 2015 Не Молчи