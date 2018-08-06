Нюша (Nyusha) 

Детство Настоящее имя певицы Нюши — Шурочкина Анна Владимировна. Аня родилась в Москве 15 августа 1990 года. Выросла в семье музыкантов. Родители развелись, едва девочке исполнилось два года. Отец Нюши Владимир Шурочкин — в прошлом один из участников группы «Ласковый май», который также писал тексты и музыку. Он часто брал дочку с собой на студию, где Нюша и делала свои первые шаги в качестве певицы. Сегодня Владимир выступает в роли продюсера дочери. У Нюши есть сводная сестра — Мария Шурочкина, чемпионка мира, Европы и России по синхронному плаванию среди юниоров. Младший брат певицы, Иван Шурочкин, занимается трикингом (трюки боевых искусств). Помимо музыкального образования артистка занималась тайским боксом. В пятилетнем возрасте Аня впервые оказалась в звукозаписывающей студии, где спела «Песенку большой медведицы». Девочка испытала такие насыщенные эмоции от участия в записи, что начала петь везде: дома, в машине с родителями, в деревне у бабушки. Поддерживая ее интерес, отец подарил дочери синтезатор, нанял репетитора сольфеджио и фортепиано. Первую «настоящую» песню Аня записала в 8 лет. Композиция под названием «Night» исполнялась на английском языке. Выступать на сцене Нюша начала с 12 лет с печнями на анлглийском языке. На гастролях в Германии Аню заметили и сделали предложение от крупной продюсерской фирмы Кельна, от которого девочка отказалась, выбрав карьеру в родной стране. В 14-летнем возрасте девушка пробовала попасть на кастинг для шоу «Фабрика звезд», но не подошла из-за возраста. Карьера В 2007 году семнадцатилетняя девушка попытала удачу на прослушивании телешоу «СТС зажигает Суперзвезду». Спев жюри две песни Бьянки и Кристины Агилеры, она прошла отбор и попала на передачу. Во время соревнований родился на свет псевдоним, известный каждому поклоннику российской поп-музыки — «Нюша» — производное от настоящего имени певицы. В 2008 году она занимает 7-ое место на «Новой волне», в этом же году записывает дублированный перевод к песне из диснеевского мультфильма «Зачарованная». В 2009 году певица Нюша записала сингл «Вою на Луну», ставший первым хитом исполнительницы. За первый же свой сингл исполнительница была номинирована на несколько наград, в числе которых «Песня года — 2009». Первый альбом певицы — «Выбирать чудо» — появился в продаже в ноябре 2010 года. Альбом занял седьмое место в чартах, онако пластинка была воспринята критиками неоднозначно: кто-то считал, что «Чудо» не отразило индивидуальность молодой певицы, но большинство слушателей оценило альбом положительно. В 2011 году Нюша сыграла роль камео в сериале «Универ». Также она снялась в картинах: «Люди Хэ» (2013) и «Друзья друзей» (2014). Артистка участвовала в озвучивании таких мультфильмов, как: «Ранго» (2011), «Смурфики» (2011), «Снежная королева» (2012), «Семейка Крудс» (2013), «Смурфики 2» (2013), «Снежный король» (2014) и «Смурфики 3» (2015). В 2012 году певица дарит своим поклонникам новый сингл «Воспоминание». На портале «TopHit» этот трек держался на первой строчке 19 недель подряд, что стало рекордом в истории данного проекта. Отметило этот сингл и «Русское Радио», включив Шурочкину в список лауреатов на «Золотой Граммофон». Помимо этого, артистка была ведущей программ «TopHit чарт», «Русский чарт на МУЗ-ТВ», а также хит-парадов «Тема» и «Любовь» на RU.TV. 22 апреля 2014 вышел второй сольный альбом Нюши — «Объединение». Альбом был оценен положительно: Нюшу назвали лидером среди «нестыдных» российских поп-исполнителей, а слушатели посчитали, что песни «повзрослели» вместе с певицей. В 2015 году состоялась премьера ее нового сингла «Где ты, там я», а в июне — премьера клипа на эту песню. Личная жизнь Как и большинство знаменитостей, Нюша предпочитает умалчивать подробности своей личной жизни. Известно, что в начале певческой карьеры певица находилась в отношениях со звездой «Кадетства» Аристархом Венесом, встречалась с хоккеистом Александром Радуловым, сыгравшим роль возлюбленного девушки в клипе «Больно», и отвергла ухаживания рэпера ST. До 2016 года достоверно можно было судить лишь об отношениях артистки с Егором Кридом, которые начались в 2014 году. Егор даже говорил о детях в некоторых интервью. Но пара распалась. По информации некоторых изданий, Крид обвинял отца Нюши в завершении отношений. В декабре 2016-ого стало известо о романе Нюши с Игорем Сивовым, главным советником президента Международной федерации студенческого спорта, а весной 2017 года пара расписалась и на данный момент счастлива в браке. Дискография 2010 Выбирать чудо 2014 Объединение