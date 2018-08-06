Дмитрий Маликов (Dmitriy Malikov) 

Детство Дмитрий Юрьевич Маликов — коренной москвич. Он родился 29 января 1970 года семье Заслуженного артиста России Юрия Маликова и солистки Московского мюзик-холла, а потом и «Самоцветов» Людмилы Вьюнковой. Так как родители постоянно ездили на гастроли, Дима оставался на попечении бабушки Валентины Феоктистовны. У Димы есть сестра Инна Маликова, которая младше его на 7 лет. Сейчас Инна руководит коллективом «Новые Самоцветы». Маленьким Дмитрий Маликов хотел стать хоккеистом. Но параллельно с мечтами о спортивной карьере учился в музыкальной школе. Там он играл на фортепиано. Первые выступления Дмитрия, как пианиста, прошли уже в школе. А свою первую песню, под названием «Железная душа», артист сочинил в 14 лет. После такого успеха, мысли о спорте, отошли на второй план. После окончания 8 класса Дмитрий Маликов решил, что дальше ему надо учиться там, где можно больше заниматься музыкой. Он поступил в музыкальное училище при столичной консерватории и начал делать первые шаги на эстраде. Карьера Дмитрий играл на клавишных в отцовском коллективе — ВИА «Самоцветы». Кстати, песни молодого композитора даже вошли в репертуар коллектива, а так же их пела Лариса Долина. А вот теледебют Маикова пришелся на 1986 год. Тогда юный артист выступил на передаче «Шире круг». Там он исполнил песню «Я пишу картину» на слова Лилии Виноградовой. А в программе «Утренняя почта Юрия Николаева Маликов, в 1987 году, спел песню „Терем-теремок“. Юный певец невероятно понравился многим телезрителям и особенно телезрительницам: на его адрес приходили мешки писем. Песни „Солнечный город“ и „Я пишу картину“ Дмитрий Маликов записал, когда ему было всего 15 лет. Но настоящий успех пришел в 1988 году, когда он исполнил „Лунный сон“, „Ты моей никогда не будешь“ и „До завтра“. Композиция „Лунный свет“ мгновенно превратилась в хит, длительное время была рекордсменом хит-парада „Звуковая дорожка“ и продержалась на вершине целый год. Летом 1989 года Малткова пригласили гостем на международный фестиваль музыки в Сопоте. А через год артист уже начал выступать с сольными концертами. Первый прошел в ноябре 1990 года в КСС „Олимпийский“ в Москве, куда пришла не одна тысяча слушателей. В 1993 году Дмитрий переквалифицировался из композитора и певца в актеры. Его дебютной ролью стал выпускник Московской консерватории в фильме „Увидеть Париж и умереть“ Александра Прошкина. Несмотря на плотный гастрольный график и огромную популярность, Дмитрий Маликов продолжает учиться и совершенствовать свое мастерство. Он с отличием оканчивает консерваторию по классу фортепиано и много внимания и времени уделяет игре на рояле и классической музыке. В 1995 году артист исполнил концерт Ференца Листа с оркестром, которым управлял Константин Кремец, на фортепиано в телепрограмме „Парадиз-коктейль“. А в 1997 году фортепианные концерты Маликова прошли в немецком Штутгарте. В то же время появился дебютный инструментальный альбом Дмитрия „Страх полета“. Часто музыка композитора звучит в художественных и документальных фильмах, в музыкальных программах о классической музыке. В 1999 году Дмитрий Маликов становится Заслуженным артистом России, а через год ему вручают премию „Овация“ (номинация „За интеллектуальный вклад в развитие молодежной музыки“). В 2000 звезда дарит своим поклонникам новый альбом „Бисер“, в который вошла трогательная песня „С днем рождения, мама“. Его второй инструментальный альбом вышел в 2001 году. Он получил название „Игра“. Туда вошли фортепианные обработки разных популярных песен отечественной эстрады. Кстати, инструменталы Дмитрия Маликова постоянно звучат в телепрограммах, а так же становятся саундтреками документальных и художественных фильмов. В 2004 году вышло переиздание альбома „Страх полета“. В 2007 году Дмитрий Маликов — лучший певец года. Он неоднократно становился лауреатом фестиваля „Песня года“ и участвовал едва ли не во всех праздничных концертах, в которых собирались звезды отечественной эстрады. В том же 2007 году Дмитрий Маликов осуществляет свой амбициозный проект под названием „PIANOMANIЯ“. Это яркое инструментальное шоу, где органично сочетаются как традиции русской классики, так и этнические мотивы с современными аранжировками. Но в 2008 году исполнитель возвращается к поп-музыке и дарит своим фанатам диск под названием „С чистого листа“, в который входит одноименная композиция. Также Дмитрий Маликов выпустил альбомы „Моя, моя“ (2009), „Panacea“ (2012), „25+“ (2013). В 2015 дискографию артиста пополнил альбом „Café Safari“. В 2017 году музыкант выпустил мини-альбом под названием „Как не думать о тебе“. В 2010 году во Франции Дмитрий организовал шоу классической музыки „Symphoniс Mania“. Тогда с этой концертной программой музыкант объездил более сорока городов Франции. В 2012 году Маликов организовал социальный детский проект „Уроки музыки“, благодаря которому юные пианисты могут показать себя и поучиться мастерству у Дмитрия. В январе 2015 года поклонники Дмитрия Маликова приветствовали его 15-ый инструментальный альбом „Cafe Safari“, в который вошли 12 музыкальных зарисовок, которые звезде навеяли поездки и путешествия по разным странам и континентам. Зимой 2016 года Дмитрий Маликов вместе с Юлианной Карауловой вдохнули вторую жизнь в песню композитора Евгения Крылатова и поэта Леонида Дербенева „Снежинка“, впервые прозвучавшую в киносказке „Чародеи“. Личная жизнь У взошедшей в начале 90-х звезды образовалась многомиллионная армия поклонниц. Вокруг него кружились самые красивые девушки страны с громкими именами. Одна из них — певица Наталья Ветлицкая — заняла в его сердце особенное место. Она была старше Димы на 6 лет, но это не помешало возникновению романа. В начале 1992 года в личной жизни Дмитрия Маликова произошли изменения. После трех лет совместного проживания они с Ветлицкой разлетелись в разные стороны без ссор и скандалов. И вскоре после этого, в марте Маликов познакомился со своей нынешней женой — специалистом в области мод Еленой. Как и Ветлицкая, она была на несколько лет старше его, была уже однажды замужем и имела от этого брака 8-летнюю дочь Олю. Узаконить свои отношения пара решила после рождения общего ребенка — Стефании в 2000 году. Дискография 1993 C тобой 1993 До завтра 1995 Иди ко мне 1996 100 ночей 1997 Страх полета 1998 Звезда моя далекая 2000 Бисер 2001 Игра 2002 Love Story 2007 Pianomania 2008 С чистого листа 2009 Моя, моя 2012 Panacea 2013 25+ 2015 Cafe Safari 2017 Как не думать о тебе