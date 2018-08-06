Валерий Меладзе (Valeriy Meladze) 

Детство Валерий Меладзе родился в маленьком поселке неподалеку от Батуми в семье инженеров: бабушка, дедушка, отец и мать мальчика работали инженерами. Валерий был довольно активным и непоседливым ребенком, с друзьями он постоянно попадал в разнообразные заварушки. Помимо школы он посещал и музыкальное образовательное учреждение по классу фортепиано. Меладзе в юности увлекался и спортом: он любил футбол и плавание. Окончив школу, Валерий попробовал устроиться на завод, но вскоре понял, что его призвание не в этом. Не поступив в институт в родной Грузии, будущий певец отправился к старшему брату Константину в Украину в город Николаев, где, как и брат, поступил в Николаевский Кораблестроительный Институт имени С. О. Макарова. В 1989 году он окончил вуз по специальности «инженер-механик по судовым энергетическим установкам». Карьера Музыкальную карьеру Валерий вместе с братом Константином Меладзе начал еще в институте, занявшись художественной самодеятельностью. В 1989 году братья вошли в состав группы «Диалог», которую покинули через четыре года. Первым хитом Валерия Меладзе стала песня «Не тревожь мне душу, скрипка», с которой он сольно выступил в 1992 году в рамках программы концерта «Звёздный вечер», посвящённой предстоящей зимней Олимпиаде в Альбервиле. После премьеры песни в легендарной передаче «Утренняя почта» певец проснулся знаменитым. В 1993 году по приглашению Аллы Пугачёвой Меладзе принял участие в «Рождественских встречах» с песней «Лимбо», что было для начинающего певца большой удачей. В одном из интервью артист признался: «Для меня, когда попал в „Рождественские встречи“, это был такой подарок судьбы, что я просто сошёл с ума! Потому что по мне — так это было главное событие года. Не просто большое собрание артистов, а именно артистов, которых признала Алла. Признали их другие, не признали — уже об этом речь не шла. Если признала Пугачёва, всем остальным ничего не оставалось, как тоже их признать». В 1995 году вышел первый альбом Меладзе «Сэра», который сразу же стал одним из самых продаваемых в стране. Последующие песни «Самба белого мотылька» и «Красиво» лишь закрепили огромную популярность исполнителя. Начало 2000-х годов в творчестве Валерия Меладзе было связано с созданием коллектива «ВИА Гра». С этой группой певец записал две песни «Океан и три реки» и «Притяженья больше нет», которые стали безусловными хитами и мгновенно заняли первые позиции отечественных хит-парадов. С 2005 года Валерий Меладзе является постоянным членом жюри музыкального конкурса «Новая волна», а в 2007 году он вместе с братом стал музыкальным продюсером проекта «Фабрика звезд». В 2008 году певец выпустил альбом под названием «Вопреки», разошедшийся огромными тиражами. Главной песней альбома стала композиция «Салют, Вера». В 2010 году вышел клип Валерия Меладзе на песню «Обернитесь». Эту композицию певец исполнил в дуэте с Григорием Лепсом. В том же году вышел хит «Небеса». В 2015 появился еще один заметный клип под названием «Любовь и Млечный путь». В съемках видео участвовали такие талантливые актеры, как Сергей Безруков и Марина Александрова. В том же году состоялся юбилейный вечер Валерия и Константина Меладзе под названием «Полста». В 2017 году Валерий Меладзе стал наставником в проекте «Голос. Дети». Валерий Меладзе — многократный обладатель музыкальных премий «Золотой граммофон» и «Муз-ТВ». В 2006 году музыкант был удостоен звания Заслуженный артист Российской Федерации, а в 2008 — Народный артист Чеченской республики. Личная жизнь Со своей первой женой Ириной Валерия Меладзе познакомился еще в институте. Их брак продлился около 20 лет. У супругов родились три дочери (Инга, Софья и Арина). Однако в 2000-ых Меладзе завел роман с экс-солисткой группы «Виа Гра» Альбиной Джанабаевой. Ирина долгое время не подозревала измены мужа. Отношения Валерия с Альбиной она прокомментировала так: «Я не могла принять такую степень обмана со стороны человека, которого я любила и считала другом. Для чего Валерий понадобился Альбине? Интересно, если бы он продавал мандарины на рынке, он бы ей был нужен? Любовь? Но у меня это все вызывает улыбку», — говорит она. Вскоре состоялась тайная свадьба Валерия и Альбины. В 2004 году у пары родился сын Константин. А через десять лет — сын Лука. Валерий и Альбина редко появляются на публике и стараются скрывать свою личную жизнь от посторонних глаз. Помимо брата Константина у Валерия также есть сестра Лиана Меладзе, она продюсер компании Velvet Music. Дискография 1995 — «Сэра» 1996 — «Последний романтик» 1998 — «Самба белого мотылька» 1999 — «Все так и было» 2002 — «Настоящее» 2003 — «Нега» 2008 — «Вопреки» 2015 — «Мой брат» 1996 — «Умереть от счастья и любви» 1996 — «Старые песни о главном 2» 1997 — «Старые песни о главном 3» 2001 — «Женское счастье» 2002 — «Золушка» 2004 — «Сорочинская ярмарка» 2006 — «Звездные каникулы» 2006 — «Первый дома» 2008 — «Тариф Новогодний» 2011 — «Дед Мороз всегда звонит трижды» 2014 — «Веселые ребята» Фото:starface