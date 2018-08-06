На «Евровидение» для юных талантов от России поедет пианист

Конкурс Eurovision Young Musicians в этом году пройдет в Эдинбурге в период с 18 по 23 августа. Россию на нем представит молодой пианист Иван Бессонов , сообщает ТАСС

Юному дарованию 16 лет и он прекрасно проявил себя на всероссийском конкурсе "Синяя птица". Тогда он был признан одним из фаворитов среди всех тех, кто в нем участвовал.

Иван Бессонов является лауреатом Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition.

Eurovision Young Musicians откроет свои двери для молодых музыкантов уже в 19-й раз. Конкурс проходит раз в два года по инициативе Европейского вещательного союза (EBU). Имя победителя станет известно 23 августа.