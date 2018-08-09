«Билайн» впервые представит BeelineUP на фестивале Alfa Future People

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») выступит генеральным и технологическим партнером одного из крупнейшего культурного событий лета 2018 года в Нижнем Новгороде — международного фестиваля Alfa Future People (18+).

Пятый юбилейный фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People пройдет с 10 по 12 августа в поселке Большое Козино под Нижнем Новгородом. Посетителей ждут выступления более 100 диджеев, 15 часов лекций на футуристические темы, 23 вида спорта, новейшие гаджеты и самая развитая в России фестивальная инфраструктура под открытым небом, оснащённая высокоскоростным мобильным интернетом «Билайн». Также оператор оснастит часть точек Wi-Fi адаптивной антенной системой на основе технологии BeamFlex, что поможет значительно улучшить стабильность передачи данных.

Впервые в этом году «Билайн» создал специальный диджитал-хаб BeelineUP, который будет доступен для всех любителей технологий, актуальной музыки и современного искусства. С его помощью каждый сможет составить свое расписание самых интересных событий, зарегистрировать Melody ID и попасть на подъемник BeelineUp, воспользоваться пунктами обмена «Здесь и сейчас», чтобы получить необходимые вещи для комфортного отдыха на открытом воздухе, и многое другое. Кроме того, пользователям будет доступен чат-бот «Билайн», который поможет найти свои фотографии из миллиона снимков и напомнит о самых интересных событиях.

В этом году «Билайн» представит на фестивале интерактивную зону BeelineUp, которая поможет посетителям получить уникальный концертный опыт: попасть на фестиваль в виртуальной реальности и управлять его лайнапом, вместе с диджеями записать несколько собственных треков на интерактивной музыкальной площадке Playtronica и спеть любимые песни в технологичном караоке 2.0. Отдохнуть между сетами гости смогут в кинотеатре под открытым небом с удобным амфитеатром и подборкой фильмов об известных музыкантах.

Для того, чтобы предоставить гостям фестиваля возможность делиться впечатлениями в любых форматах, будь то онлайн трансляции, видео или просто фотографии, «Билайн» снова развернет на Alfa Future People, одну из крупнейших в России сеть Wi-Fi под открытым небом, покрывающую территорию в 400 000 м².

С каждым годом количество и разнообразие контента растет, что ежегодно увеличивает нагрузку на сеть «Билайн» практически в 2 раза. Так, в 2015 году за 3 дня фестиваля через сети Wi-Fi и 4G гости выложили в интернет фото и видео общим объемом 2 терабайта, в 2016 году трафик составил более 3,8 терабайт, а в 2017 превысил отметку в 7 терабайт. По данным издания Entrepreneur в 2018 году тренд на увеличение «тяжелого» контента — растущая популярность сториз, live-трансляций, технологий дополненной реальности и т.д. — будет оказывать влияние на нагрузку сети.

Для обеспечения качественной связи на всей территории фестиваля будет установлено более 160 точек Wi-Fi, из которых часть будет оснащена новейшей адаптивной антенной системой на основе технологии BeamFlex. Данная технология позволяет динамически изменять направление сигнала в сторону наибольшего скопления активных пользователей, что обеспечит значительное расширение пропускной способности канала беспроводной передачи данных и стабильно высокую скорость мобильного интернета.

Подробная информация о фестивале Alfa Future People: расположение и описание работы зон технологий, лайнап на три дня фестиваля, скидка на билет в размере 800 рублей для абонентов «Билайн», а также возможность зарегистрировать свой Melody ID доступна на диджитал-хабе.